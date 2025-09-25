https://ria.ru/20250925/nabiullina-2044259286.html
Набиуллина высказалась о выходе российской экономики из перегрева
Набиуллина высказалась о выходе российской экономики из перегрева - РИА Новости, 25.09.2025
Набиуллина высказалась о выходе российской экономики из перегрева
Процесс выхода экономики РФ из перегрева постепенный, поэтому нет роста безработицы и быстрого замедления инфляции, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 25.09.2025
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Процесс выхода экономики РФ из перегрева постепенный, поэтому нет роста безработицы и быстрого замедления инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума."Сейчас процесс выхода из перегрева не резкий, он постепенный. Именно поэтому мы не видим ни роста безработицы, ни быстрого замедления устойчивой инфляции", - сказала она.
