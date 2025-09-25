https://ria.ru/20250925/nabiullina-2044259286.html

Набиуллина высказалась о выходе российской экономики из перегрева

СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Процесс выхода экономики РФ из перегрева постепенный, поэтому нет роста безработицы и быстрого замедления инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXII Международного банковского форума."Сейчас процесс выхода из перегрева не резкий, он постепенный. Именно поэтому мы не видим ни роста безработицы, ни быстрого замедления устойчивой инфляции", - сказала она.

