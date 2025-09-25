Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина: рынок ожидал более сильного снижения ставки в сентябре
12:20 25.09.2025 (обновлено: 12:31 25.09.2025)
Набиуллина: рынок ожидал более сильного снижения ставки в сентябре
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Рынок в сентябре ожидал более сильного снижения ключевой ставки, но недооценил значительное ускорение кредитования, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме.В сентябре ЦБ продолжил снижать ключевую ставку, однако в это раз опустил ее лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых."Да, накануне нашего решения рынки заложились на более стремительное снижение ставки, причем не только на сентябрьском заседании, которое прошло, но и по всей траектории ключевой ставки. И это видно по ставкам денежного рынка в первых числах сентября, они по сути предполагали 100%-ную вероятность того, что снижение ставки будет следовать по нижней границе того прогноза диапазона ставки, который мы делали в июле, а даже, может быть, несколько ниже", - сказала она."Для нас это, наверное, более весомый фактор, чем для рынка, и на момент заседания, и сейчас, - то, что происходит значительное ускорение кредитной активности, в первую очередь корпоративного кредита в июле и августе", - сказала она.
Новости
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
СОЧИ, 25 сен - РИА Новости. Рынок в сентябре ожидал более сильного снижения ключевой ставки, но недооценил значительное ускорение кредитования, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме.
В сентябре ЦБ продолжил снижать ключевую ставку, однако в это раз опустил ее лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых.
Экономика Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина
 
 
