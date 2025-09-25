https://ria.ru/20250925/msp-2044143756.html

Корпорация МСП предоставила 15 млн рублей предприятию из Ижевска

Корпорация МСП предоставила 15 млн рублей предприятию из Ижевска - РИА Новости, 25.09.2025

Корпорация МСП предоставила 15 млн рублей предприятию из Ижевска

Корпорация МСП предоставила льготное лизинговое финансирование компании "Ижавтоторм" на сумму 15 миллионов рублей для расширения парка станков, сообщает... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T11:00:00+03:00

2025-09-25T11:00:00+03:00

2025-09-25T11:00:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

корпорация мсп

александр исаевич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380348_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2b76f92d526122967d988303ae78c846.jpg

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила льготное лизинговое финансирование компании "Ижавтоторм" на сумму 15 миллионов рублей для расширения парка станков, сообщает пресс-служба Корпорации.Внедрение нового оборудования позволит предприятию автоматизировать производство и увеличить объем выпуска продукции на 25%. Общая стоимость проекта развития производства составляет до 50 миллионов рублей."Расширение и модернизация производств отечественных автокомпонентов – это критически важная задача на фоне невозможности поставок зарубежных комплектующих. Обновление станочного парка позволит предприятию повысить производительность труда и на четверть нарастить объемы поставок продукции", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он подчеркнул, что программа льготного лизинга нацелена в первую очередь на поддержку приоритетных секторов, в числе которых – обрабатывающие производства, машиностроение, легкая промышленность.Компания "Ижавтоторм" выпускает трубопроводы, шланги, комплектующие для тормозных, топливных систем и систем сцепления. Продукция предприятия поставляется на автосборочные конвейеры и в сети по продаже автозапчастей.В 2025 году малый бизнес в обрабатывающей и легкой промышленности, а также новых регионов, может получить на приобретение нового оборудования суммарно не менее 3 миллиардов рублей по ставкам 6% для российского оборудования и 8% – для зарубежного. В зависимости от продукта программы объем лизингового финансирования может достигать 100 миллионов рублей, а сумма авансового платежа составлять от 10% стоимости предмета лизинга.Всего до 2030 года МСП получат не менее 18 миллиардов рублей льготного лизингового финансирования в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Оператором программы является дочерняя компания Корпорации МСП – МСП Лизинг. Подать заявку можно на цифровой платформе МСП.РФ.

https://ria.ru/20250922/lizing-2043068465.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич