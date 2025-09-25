Рейтинг@Mail.ru
Корпорация МСП предоставила 15 млн рублей предприятию из Ижевска
11:00 25.09.2025
Корпорация МСП предоставила 15 млн рублей предприятию из Ижевска
Корпорация МСП предоставила 15 млн рублей предприятию из Ижевска
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила льготное лизинговое финансирование компании "Ижавтоторм" на сумму 15 миллионов рублей для расширения парка станков, сообщает пресс-служба Корпорации.Внедрение нового оборудования позволит предприятию автоматизировать производство и увеличить объем выпуска продукции на 25%. Общая стоимость проекта развития производства составляет до 50 миллионов рублей."Расширение и модернизация производств отечественных автокомпонентов – это критически важная задача на фоне невозможности поставок зарубежных комплектующих. Обновление станочного парка позволит предприятию повысить производительность труда и на четверть нарастить объемы поставок продукции", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.Он подчеркнул, что программа льготного лизинга нацелена в первую очередь на поддержку приоритетных секторов, в числе которых – обрабатывающие производства, машиностроение, легкая промышленность.Компания "Ижавтоторм" выпускает трубопроводы, шланги, комплектующие для тормозных, топливных систем и систем сцепления. Продукция предприятия поставляется на автосборочные конвейеры и в сети по продаже автозапчастей.В 2025 году малый бизнес в обрабатывающей и легкой промышленности, а также новых регионов, может получить на приобретение нового оборудования суммарно не менее 3 миллиардов рублей по ставкам 6% для российского оборудования и 8% – для зарубежного. В зависимости от продукта программы объем лизингового финансирования может достигать 100 миллионов рублей, а сумма авансового платежа составлять от 10% стоимости предмета лизинга.Всего до 2030 года МСП получат не менее 18 миллиардов рублей льготного лизингового финансирования в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".Оператором программы является дочерняя компания Корпорации МСП – МСП Лизинг. Подать заявку можно на цифровой платформе МСП.РФ.
Корпорация МСП предоставила 15 млн рублей предприятию из Ижевска

Флажки Корпорации МСП
Флажки Корпорации МСП. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Корпорация МСП предоставила льготное лизинговое финансирование компании "Ижавтоторм" на сумму 15 миллионов рублей для расширения парка станков, сообщает пресс-служба Корпорации.
Внедрение нового оборудования позволит предприятию автоматизировать производство и увеличить объем выпуска продукции на 25%. Общая стоимость проекта развития производства составляет до 50 миллионов рублей.
"Расширение и модернизация производств отечественных автокомпонентов – это критически важная задача на фоне невозможности поставок зарубежных комплектующих. Обновление станочного парка позволит предприятию повысить производительность труда и на четверть нарастить объемы поставок продукции", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, его слова приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что программа льготного лизинга нацелена в первую очередь на поддержку приоритетных секторов, в числе которых – обрабатывающие производства, машиностроение, легкая промышленность.
Компания "Ижавтоторм" выпускает трубопроводы, шланги, комплектующие для тормозных, топливных систем и систем сцепления. Продукция предприятия поставляется на автосборочные конвейеры и в сети по продаже автозапчастей.
В 2025 году малый бизнес в обрабатывающей и легкой промышленности, а также новых регионов, может получить на приобретение нового оборудования суммарно не менее 3 миллиардов рублей по ставкам 6% для российского оборудования и 8% – для зарубежного. В зависимости от продукта программы объем лизингового финансирования может достигать 100 миллионов рублей, а сумма авансового платежа составлять от 10% стоимости предмета лизинга.
Всего до 2030 года МСП получат не менее 18 миллиардов рублей льготного лизингового финансирования в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Оператором программы является дочерняя компания Корпорации МСП – МСП Лизинг. Подать заявку можно на цифровой платформе МСП.РФ.
