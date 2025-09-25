https://ria.ru/20250925/moshenniki-2044173978.html
Мошенники стали обманывать россиян от имени старших по дому
Мошенники стали обманывать россиян от имени старших по дому - РИА Новости, 25.09.2025
Мошенники стали обманывать россиян от имени старших по дому
Мошенники начали писать и звонить россиянам, представляясь старшими по дому, и просить их подтвердить личные данные для ЖКХ, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 25.09.2025
общество
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мошенники начали писать и звонить россиянам, представляясь старшими по дому, и просить их подтвердить личные данные для ЖКХ, выяснило РИА Новости. Злоумышленники звонят или пишут в мессенджерах жертвам от имени старших по дому и просят подтвердить свои личные данные якобы для ЖКХ. Тем временем старшие по дому предупреждают, что они таких сведений с жильцов не собирают, это делают только мошенники. Имея персональные данные человека, аферисты могут получить доступ к его кредитной истории, информации о работе, а также личному кабинету на "Госуслугах".
