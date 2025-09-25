Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 25.09.2025
02:00 25.09.2025
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенничества
2025-09-25T02:00:00+03:00
2025-09-25T02:00:00+03:00
общество
яна лантратова
госдума рф
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мошенники используют сайты-двойники благотворительных фондов, а также создают фейковые страницы от имени некоммерческих организаций (НКО) и под видом финансовой поддержки семьям военнослужащих предлагают ежемесячные выплаты в размере 500 тысяч рублей через участие в якобы "инвестиционных программах", сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). "Мошенники используют сайты-двойники благотворительных фондов, чтобы обманом выманивать деньги у участников СВО и их родственников. Под видом финансовой поддержки семьям военнослужащих предлагают ежемесячные выплаты в размере 500 тысяч рублей через участие в мнимых "инвестиционных программах", - сказала Лантратова. Она отметила, что для убедительности злоумышленники ссылаются на "приказ президента", уверяют, что "вклады застрахованы государством", и даже публикуют видеодипфейки с отзывами якобы от самих бойцов. По мнению политика, эта циничная схема бьет по самым уязвимым, эксплуатируя доверие и патриотические чувства граждан. "Проблема фейковых благотворительных организаций не нова, но в условиях СВО она приобретает особенно острый характер. Мошенники умело маскируются под легитимные фонды, используя профессионально сделанные сайты и манипулятивные технологии. Это поднимает вопрос: как гражданам отличить подлинные инициативы от мошеннических?", - добавила Лантратова. Глава думского комитета также рассказала, что помимо сайтов-двойников, мошенники активно используют социальные сети, создавая фейковые страницы от имени некоммерческих организаций (НКО), и эти страницы часто выглядят правдоподобно: публикуются эмоциональные посты, собираются лайки и репосты, призывая жертвовать деньги на "поддержку бойцов". "Однако, в отличие от сайтов, где можно проверить домен или регистрационные данные, в соцсетях идентифицировать подделку сложнее. Это создает дополнительные риски для граждан, которые хотят помочь, но не знают, кому доверять. В этом направлении уже предпринимаются шаги", - сообщила она. Лантратова уточнила, что на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который обяжет НКО указывать свои официальные сайты при подаче электронной отчетности в министерство юстиции, и эта информация будет публиковаться на сайте ведомства, что позволит гражданам проверять подлинность организаций. "Более того, обсуждается возможность введения идентификации персональных страниц НКО в социальных сетях. Это даст людям инструмент для проверки: настоящая перед ними страница фонда или мошенническая подделка. Если граждане смогут легко сверить данные о фонде с официальными источниками, мошенникам будет сложнее обманывать людей. Однако успех этой инициативы зависит от того, насколько доступной и понятной будет информация для обычных пользователей, а также от скорости внедрения системы", - подчеркнула парламентарий. Лантратова считает, что данный законопроект - это лишь часть решения, и важно, чтобы процесс идентификации НКО в соцсетях был простым и не создавал избыточной бюрократии для самих организаций. Кроме того, она предложила усилить информационную кампанию, чтобы граждане знали, где и как проверять подлинность фондов, что особенно актуально для пожилых людей и тех, кто не так хорошо разбирается в цифровых технологиях. "Мошенники, наживающиеся на желании людей помочь героям СВО, действуют цинично и расчетливо. Но их успех во многом зависит от нашей доверчивости. Законопроект об идентификации НКО и их страниц в соцсетях поставит барьер на пути злоумышленников. Однако главная защита - это бдительность самих граждан и их готовность проверять информацию", - подытожила депутат.
общество, яна лантратова, госдума рф
Общество, Яна Лантратова, Госдума РФ
© Fotolia / Sergey NivensРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Fotolia / Sergey Nivens
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мошенники используют сайты-двойники благотворительных фондов, а также создают фейковые страницы от имени некоммерческих организаций (НКО) и под видом финансовой поддержки семьям военнослужащих предлагают ежемесячные выплаты в размере 500 тысяч рублей через участие в якобы "инвестиционных программах", сообщила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
"Мошенники используют сайты-двойники благотворительных фондов, чтобы обманом выманивать деньги у участников СВО и их родственников. Под видом финансовой поддержки семьям военнослужащих предлагают ежемесячные выплаты в размере 500 тысяч рублей через участие в мнимых "инвестиционных программах", - сказала Лантратова.
Она отметила, что для убедительности злоумышленники ссылаются на "приказ президента", уверяют, что "вклады застрахованы государством", и даже публикуют видеодипфейки с отзывами якобы от самих бойцов. По мнению политика, эта циничная схема бьет по самым уязвимым, эксплуатируя доверие и патриотические чувства граждан.
"Проблема фейковых благотворительных организаций не нова, но в условиях СВО она приобретает особенно острый характер. Мошенники умело маскируются под легитимные фонды, используя профессионально сделанные сайты и манипулятивные технологии. Это поднимает вопрос: как гражданам отличить подлинные инициативы от мошеннических?", - добавила Лантратова.
Глава думского комитета также рассказала, что помимо сайтов-двойников, мошенники активно используют социальные сети, создавая фейковые страницы от имени некоммерческих организаций (НКО), и эти страницы часто выглядят правдоподобно: публикуются эмоциональные посты, собираются лайки и репосты, призывая жертвовать деньги на "поддержку бойцов".
"Однако, в отличие от сайтов, где можно проверить домен или регистрационные данные, в соцсетях идентифицировать подделку сложнее. Это создает дополнительные риски для граждан, которые хотят помочь, но не знают, кому доверять. В этом направлении уже предпринимаются шаги", - сообщила она.
Лантратова уточнила, что на рассмотрении Госдумы находится законопроект, который обяжет НКО указывать свои официальные сайты при подаче электронной отчетности в министерство юстиции, и эта информация будет публиковаться на сайте ведомства, что позволит гражданам проверять подлинность организаций.
"Более того, обсуждается возможность введения идентификации персональных страниц НКО в социальных сетях. Это даст людям инструмент для проверки: настоящая перед ними страница фонда или мошенническая подделка. Если граждане смогут легко сверить данные о фонде с официальными источниками, мошенникам будет сложнее обманывать людей. Однако успех этой инициативы зависит от того, насколько доступной и понятной будет информация для обычных пользователей, а также от скорости внедрения системы", - подчеркнула парламентарий.
Лантратова считает, что данный законопроект - это лишь часть решения, и важно, чтобы процесс идентификации НКО в соцсетях был простым и не создавал избыточной бюрократии для самих организаций. Кроме того, она предложила усилить информационную кампанию, чтобы граждане знали, где и как проверять подлинность фондов, что особенно актуально для пожилых людей и тех, кто не так хорошо разбирается в цифровых технологиях.
"Мошенники, наживающиеся на желании людей помочь героям СВО, действуют цинично и расчетливо. Но их успех во многом зависит от нашей доверчивости. Законопроект об идентификации НКО и их страниц в соцсетях поставит барьер на пути злоумышленников. Однако главная защита - это бдительность самих граждан и их готовность проверять информацию", - подытожила депутат.
