Глава Мордовии выступил на общественных слушаниях по вопросам демографии

Глава Мордовии выступил на общественных слушаниях по вопросам демографии

Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артём Здунов принял участие в общественных слушаниях по вопросам демографии, сообщает... РИА Новости, 25.09.2025

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артём Здунов принял участие в общественных слушаниях по вопросам демографии, сообщает пресс-служба главы республики. Слушания, посвященные общественно-государственному партнерству для достижения демографического развития, повышения рождаемости и поддержки семей с детьми, состоялись в четверг на площадке комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России. Глава Мордовии, принявший участие в обсуждении по видеоконференцсвязи, отметил, что над решением задачи работают органы власти, общественные организации, некоммерческий сектор. Но важна консолидация: задача комиссии Госсовета – объединить работающие практики по всей стране в единую эффективную систему. "Большой семье должно быть удобно! В любой ситуации. Молодая мамочка, когда она только планирует беременность, должна понимать, что и льготный график у нее будет, и выплата, и рабочее место она ни в коем случае не потеряет. И рождение ребенка никак не будет связано с прекращением ее карьерного роста. Такая уверенность должна быть на каждом этапе. Поэтому здесь без большого блока промышленных предприятий мы не справимся", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Он рассказал, что для этого в Мордовии налажено активное взаимодействие с предприятиями и коммерческим сектором. Республика первой в стране подписала трехстороннее соглашение между региональным правительством, Федерацией профсоюзов и отделением союза работодателей. Одно из основных направлений, обозначенное в этом документе, - семейноцентричность корпоративной политики. Существует единый корпоративный стандарт по поддержке семей с детьми. Также среди позитивных практик Мордовии – вновь утвержденная мера поддержки по обеспечению горячим питанием детей из многодетных семей без учета критерия нуждаемости, предоставление бюджетникам жилья в найм при рождении ребенка, действует семейная ипотека. Существует понятная траектория, какими мерами поддержки могут воспользоваться семьи по улучшению жилищных условий при появлении детей. Скоро в столице республики появится городское семейное такси, чтобы семьям с детьми было удобно передвигаться. Большое значение имеет инфраструктура для семей с детьми – в детских садах, в школах, в развитии общественных пространств, в возможности путешествий с комфортом, предоставлении абонементов в спортивные объекты и скидок на посещение учреждений культуры. Здунов также отметил, что необходимо выработать рейтингование регионов по реализации принципа семейноцентричности. Это поможет видеть, как обстоят дела у других субъектов, на что можно сделать упор у себя. "Регионы должны учиться друг у друга. Комфорт для семьи необходимо создать везде и для всех – и для тех, кто только задумывается о рождении первого ребенка, и для многодетных", - сказал он. Экспертное мнение в этом рейтинговании планируется доверить Общественной палате России и экспертному комитету комиссии Госсовета. Законодательной базе также будет уделено самое пристальное внимание. В рамках общественных слушаний выступили также представители федеральных министерств и ведомств, общественных и православных организаций, ученые, медики, представители ряда субъектов. Озвученные предложения будут рассмотрены на очередном заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья".

