Рейтинг@Mail.ru
Глава Мордовии выступил на общественных слушаниях по вопросам демографии - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
18:25 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/mordoviya-2044387123.html
Глава Мордовии выступил на общественных слушаниях по вопросам демографии
Глава Мордовии выступил на общественных слушаниях по вопросам демографии - РИА Новости, 25.09.2025
Глава Мордовии выступил на общественных слушаниях по вопросам демографии
Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артём Здунов принял участие в общественных слушаниях по вопросам демографии, сообщает... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:25:00+03:00
2025-09-25T18:25:00+03:00
республика мордовия
россия
артем здунов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7002643b9234dbd30b050a568e7dbc5d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артём Здунов принял участие в общественных слушаниях по вопросам демографии, сообщает пресс-служба главы республики. Слушания, посвященные общественно-государственному партнерству для достижения демографического развития, повышения рождаемости и поддержки семей с детьми, состоялись в четверг на площадке комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России. Глава Мордовии, принявший участие в обсуждении по видеоконференцсвязи, отметил, что над решением задачи работают органы власти, общественные организации, некоммерческий сектор. Но важна консолидация: задача комиссии Госсовета – объединить работающие практики по всей стране в единую эффективную систему. "Большой семье должно быть удобно! В любой ситуации. Молодая мамочка, когда она только планирует беременность, должна понимать, что и льготный график у нее будет, и выплата, и рабочее место она ни в коем случае не потеряет. И рождение ребенка никак не будет связано с прекращением ее карьерного роста. Такая уверенность должна быть на каждом этапе. Поэтому здесь без большого блока промышленных предприятий мы не справимся", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Он рассказал, что для этого в Мордовии налажено активное взаимодействие с предприятиями и коммерческим сектором. Республика первой в стране подписала трехстороннее соглашение между региональным правительством, Федерацией профсоюзов и отделением союза работодателей. Одно из основных направлений, обозначенное в этом документе, - семейноцентричность корпоративной политики. Существует единый корпоративный стандарт по поддержке семей с детьми. Также среди позитивных практик Мордовии – вновь утвержденная мера поддержки по обеспечению горячим питанием детей из многодетных семей без учета критерия нуждаемости, предоставление бюджетникам жилья в найм при рождении ребенка, действует семейная ипотека. Существует понятная траектория, какими мерами поддержки могут воспользоваться семьи по улучшению жилищных условий при появлении детей. Скоро в столице республики появится городское семейное такси, чтобы семьям с детьми было удобно передвигаться. Большое значение имеет инфраструктура для семей с детьми – в детских садах, в школах, в развитии общественных пространств, в возможности путешествий с комфортом, предоставлении абонементов в спортивные объекты и скидок на посещение учреждений культуры. Здунов также отметил, что необходимо выработать рейтингование регионов по реализации принципа семейноцентричности. Это поможет видеть, как обстоят дела у других субъектов, на что можно сделать упор у себя. "Регионы должны учиться друг у друга. Комфорт для семьи необходимо создать везде и для всех – и для тех, кто только задумывается о рождении первого ребенка, и для многодетных", - сказал он. Экспертное мнение в этом рейтинговании планируется доверить Общественной палате России и экспертному комитету комиссии Госсовета. Законодательной базе также будет уделено самое пристальное внимание. В рамках общественных слушаний выступили также представители федеральных министерств и ведомств, общественных и православных организаций, ученые, медики, представители ряда субъектов. Озвученные предложения будут рассмотрены на очередном заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья".
https://ria.ru/20250905/zdunov-2039957882.html
https://ria.ru/20250916/rets-2042302334.html
https://ria.ru/20250912/zdunov-2041465554.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_102:0:1245:857_1920x0_80_0_0_9f2a34bb7fa9444466a6c2c02e166695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, артем здунов
Республика Мордовия, Россия, Артем Здунов
Глава Мордовии выступил на общественных слушаниях по вопросам демографии

Глава Мордовии принял участие в общественных слушаниях по вопросам демографии

© Фото : пресс-служба главы республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото : пресс-служба главы республики Мордовия
Глава Мордовии Артем Здунов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Семья" Артём Здунов принял участие в общественных слушаниях по вопросам демографии, сообщает пресс-служба главы республики.
Слушания, посвященные общественно-государственному партнерству для достижения демографического развития, повышения рождаемости и поддержки семей с детьми, состоялись в четверг на площадке комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты России.
Артём Здунов - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Глава Мордовии оценил темпы развития особой экономической зоны в Саранске
5 сентября, 12:21
Глава Мордовии, принявший участие в обсуждении по видеоконференцсвязи, отметил, что над решением задачи работают органы власти, общественные организации, некоммерческий сектор. Но важна консолидация: задача комиссии Госсовета – объединить работающие практики по всей стране в единую эффективную систему.
"Большой семье должно быть удобно! В любой ситуации. Молодая мамочка, когда она только планирует беременность, должна понимать, что и льготный график у нее будет, и выплата, и рабочее место она ни в коем случае не потеряет. И рождение ребенка никак не будет связано с прекращением ее карьерного роста. Такая уверенность должна быть на каждом этапе. Поэтому здесь без большого блока промышленных предприятий мы не справимся", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Он рассказал, что для этого в Мордовии налажено активное взаимодействие с предприятиями и коммерческим сектором. Республика первой в стране подписала трехстороннее соглашение между региональным правительством, Федерацией профсоюзов и отделением союза работодателей. Одно из основных направлений, обозначенное в этом документе, - семейноцентричность корпоративной политики. Существует единый корпоративный стандарт по поддержке семей с детьми.
Также среди позитивных практик Мордовии – вновь утвержденная мера поддержки по обеспечению горячим питанием детей из многодетных семей без учета критерия нуждаемости, предоставление бюджетникам жилья в найм при рождении ребенка, действует семейная ипотека. Существует понятная траектория, какими мерами поддержки могут воспользоваться семьи по улучшению жилищных условий при появлении детей. Скоро в столице республики появится городское семейное такси, чтобы семьям с детьми было удобно передвигаться.
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Здунов и Никишина обсудили вопросы развития экспорта Мордовии
16 сентября, 18:24
Большое значение имеет инфраструктура для семей с детьми – в детских садах, в школах, в развитии общественных пространств, в возможности путешествий с комфортом, предоставлении абонементов в спортивные объекты и скидок на посещение учреждений культуры.
Здунов также отметил, что необходимо выработать рейтингование регионов по реализации принципа семейноцентричности. Это поможет видеть, как обстоят дела у других субъектов, на что можно сделать упор у себя. "Регионы должны учиться друг у друга. Комфорт для семьи необходимо создать везде и для всех – и для тех, кто только задумывается о рождении первого ребенка, и для многодетных", - сказал он. Экспертное мнение в этом рейтинговании планируется доверить Общественной палате России и экспертному комитету комиссии Госсовета. Законодательной базе также будет уделено самое пристальное внимание.
В рамках общественных слушаний выступили также представители федеральных министерств и ведомств, общественных и православных организаций, ученые, медики, представители ряда субъектов. Озвученные предложения будут рассмотрены на очередном заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья".
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Глава Мордовии назвал лучшие примеры поддержки семей на Форуме социнноваций
12 сентября, 14:19
 
Республика МордовияРоссияАртем Здунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала