Партия "Сердце Молдовы" опротестует решение об ограничении деятельности

КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Сердце Молдовы", входящая в Патриотический блок, опротестует в Высшей судебной палате решение об ограничении ее деятельности в преддверии парламентских выборов, заявил в четверг адвокат Фадей Нагачевский. Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" на 12 месяцев. "Партия "Сердце Молдовы" опротестует решение Апелляционной палаты в Высшей судебной палате, мы также обратимся в ЕСПЧ", - заявил Нагачевский журналистам после заседания. По его словам, в истории Молдавии не было прецедента ограничения деятельности одной из частей блока за несколько дней до парламентских выборов. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. Ранее представители Патриотического блока заявили, что возможная попытка властей исключить партию "Сердце Молдовы" из предвыборной гонки не окажет воздействия на участие в выборах всего избирательного объединения в целом. ЦИК Молдавии 17 сентября обратился в минюст республики с просьбой рассмотреть возможность ограничения деятельности партии "Сердце Молдовы", поскольку возникли подозрения "относительно корректности финансирования деятельности партии". При этом финансовая проверка со стороны ЦИК еще не завершена, поэтому факт нарушений не подтвержден. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

