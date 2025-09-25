https://ria.ru/20250925/moldaviya-2044386802.html
Молдавия задействовала тоталитарные механизмы перед выборами, считают в МИД
Молдавия задействовала тоталитарные механизмы перед выборами, считают в МИД - РИА Новости, 25.09.2025
Молдавия задействовала тоталитарные механизмы перед выборами, считают в МИД
Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры задействовали всевозможные тоталитарные механизмы перед парламентскими выборами, чтобы сохранить власть в... РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Правящие круги Молдавии и их европейские спонсоры задействовали всевозможные тоталитарные механизмы перед парламентскими выборами, чтобы сохранить власть в Кишиневе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В стремлении любым путем сохранить власть правящие круги (Молдавии - ред.) и их европейские спонсоры задействовали весь спектр тоталитарных механизмов - аресты и обыски в целях устранения политических конкурентов, закрытие независимых СМИ, прежде всего русскоязычных, внесудебное преследование несогласных", - сказала Захарова, ее заявление опубликовано на сайте МИД.
Молдавия задействовала тоталитарные механизмы перед выборами, считают в МИД
