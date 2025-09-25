Москва надеется на объективные результаты выборов в Молдавии, сообщил МИД
Захарова: Москва надеется, что выборы в Молдавии отразят волю жителей страны
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Москва надеется, что результаты предстоящих парламентских выборов в Молдавии будут объективно отражать истинную волю жителей страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Внимательно следим за электоральной кампанией в Молдавии. Надеемся, что результаты предстоящего голосования будут объективно отражать истинную волю жителей страны. Выступаем за восстановление и развитие конструктивных отношений между нашими странами и народами", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.