https://ria.ru/20250925/moldaviya-2044382523.html

Москва надеется на объективные результаты выборов в Молдавии, сообщил МИД

Москва надеется на объективные результаты выборов в Молдавии, сообщил МИД - РИА Новости, 25.09.2025

Москва надеется на объективные результаты выборов в Молдавии, сообщил МИД

Москва надеется, что результаты предстоящих парламентских выборов в Молдавии будут объективно отражать истинную волю жителей страны, заявила официальный... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T18:13:00+03:00

2025-09-25T18:13:00+03:00

2025-09-25T18:20:00+03:00

в мире

москва

молдавия

россия

мария захарова

евгения гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Москва надеется, что результаты предстоящих парламентских выборов в Молдавии будут объективно отражать истинную волю жителей страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Внимательно следим за электоральной кампанией в Молдавии. Надеемся, что результаты предстоящего голосования будут объективно отражать истинную волю жителей страны. Выступаем за восстановление и развитие конструктивных отношений между нашими странами и народами", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250925/vypady-2044383718.html

https://ria.ru/20250925/mirotvortsy-2044299822.html

москва

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, молдавия, россия, мария захарова, евгения гуцул