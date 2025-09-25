https://ria.ru/20250925/moldaviya-2044307357.html

Миссия ОБСЕ намерена наблюдать за ситуацией в день выборов в Молдавии

Миссия ОБСЕ намерена наблюдать за ситуацией в день выборов в Молдавии - РИА Новости, 25.09.2025

Миссия ОБСЕ намерена наблюдать за ситуацией в день выборов в Молдавии

25.09.2025

ТИРАСПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Миссия ОБСЕ в Молдавии в четверг уведомила Объединенную контрольную комиссию (ОКК – руководящий орган миротворческой операцией в Приднестровье) о намерении наблюдать за ситуацией в зоне безопасности в день парламентских выборов в Молдавии 28 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-центре ОКК. "Представители Миссии ОБСЕ планируют провести мониторинг ситуации в Зоне безопасности в составе пяти мониторинговых команд", - говорится в уведомлении. Уточняется, что такое намерение соответствует пункту 5 "Принципов Сотрудничества между Миссией ОБСЕ и Объединенной контрольной комиссии в Зоне безопасности". Власти Молдавии для жителей ПМР традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, для жителей Приднестровья откроют 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

молдавия

днестр

россия

Новости

