Власти Молдавии готовят фальсификацию выборов, заявили в оппозиции

Власти Молдавии готовят фальсификацию выборов, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Власти Молдавии готовят фальсификацию парламентских выборов за счет "вбросов" на зарубежных участках, заявила экс-глава Гагаузии, один из лидеров патриотического блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Ирина Влах. "Мы обращаемся к каждому жителю Молдавии: 28 сентября приходите на выборы! Важен каждый голос! По всем опросам партия "Действие и солидарность" проигрывают, и их единственный шанс удержаться - это фальсификации. Все неиспользованные бюллетени они попытаются приписать себе. Под прикрытием "диаспоры" готовят вбросы за рубежом", - заявила Влах журналистам. По ее словам, народ призывал лидеров оппозиции к объединению и партии пошли им навстречу. Теперь граждане должны поддержать оппозицию, чтобы изменить ситуацию в стране. "Двадцать восьмого сентября никто не должен остаться дома! Приходите на избирательные участки сами, приводите родных, друзей, соседей. Пусть в это воскресенье прозвучит голос каждой семьи, каждой улицы, каждого села и города. Это будет голос за мирную, безопасную и процветающую Молдавию", - добавила Влах. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

