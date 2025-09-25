https://ria.ru/20250925/moldavija-2044264078.html

Выборы в Молдавии: перевесят ли национальные интересы диктатуру из ЕС

Выборы в Молдавии: перевесят ли национальные интересы диктатуру из ЕС

Выборы в Молдавии: перевесят ли национальные интересы диктатуру из ЕС

Считанные дни остались до парламентских выборов в Молдавии, в результате которых оппозиция может перехватить инициативу, а страна - выйти из под тотального...

2025-09-25T12:33:00+03:00

2025-09-25T12:33:00+03:00

2025-09-25T12:57:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 25 сен - РИА Новости. Считанные дни остались до парламентских выборов в Молдавии, в результате которых оппозиция может перехватить инициативу, а страна - выйти из под тотального контроля Брюсселя и строить политику на базе национальных интересов, а не указаний западных кураторов. Однако правящая в республике партия "Действие и солидарность" не собирается легко сдаваться и готовится избавиться от главного конкурента. Для борьбы с оппозицией власти вовсю используют административный ресурс, не гнушаясь репрессиями. Кроме того, было сокращено количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы минимизировать возможность голосовать за оппозицию. Проголосовать смогут не больше 10 тысяч человек в России и всего 36 тысяч из 270 тысяч избирателей из Приднестровья. При этом в целом за рубежом было открыто свыше 300 избирательных участков и большинство из них в Западной Европе. Власть не скрывает, что делает ставку на диаспору, за рубеж будет отправлена треть всех напечатанных бюллетеней. В прошлом Санду на собственном опыте убедилась, что "заграница ей поможет", поскольку президентские выборы внутри страны она проиграла, но голоса из-за рубежа помогли ей получить заветный пост во второй раз. Перед каждыми выборами в Молдавии со стороны властей и оппозиции звучат слова о важности избирательного процесса, однако в этом году лозунг "самые важные выборы в истории" нельзя назвать преувеличением. Граждане страны 28 сентября должны будут определить будущее Молдавии, ее внешний вектор развития, а также ее место в политическом поле Европы, где ситуация с каждым годом становится все напряженнее. КТО БОРЕТСЯ ЗА ПОБЕДУ Избирательная кампания в Молдавии в этом году оказалась непростой. За право попасть в парламент пытались бороться 32 конкурента, однако ЦИК зарегистрировал лишь 23 - 15 партий, четыре блока и столько же независимых кандидатов. Скандалом обернулся отказ центризбиркома зарегистрировать одну из ключевых оппозиционных сил Молдавии - блок "Победа". Суды всех инстанций оставили в силе запрет на участие как для всего блока, так и для каждой из входящих в него партий. В итоге образовалась неформальная четверка фаворитов. Один из них - это правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая ведет откровенно антироссийскую и проевропейскую политику. Ей противостоит патриотический избирательный блок социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы", его основали два экс-президента - Игорь Додон и Владимир Воронин, экс-премьер Василий Тарлев и бывшая глава Гагаузской автономии Ирина Влах. Блок выступает против активного вмешательства Брюсселя в дела Молдавии и осуждает однобокую внешнюю политику страны, ориентированную исключительно на Запад. В фавориты попал и блок "Альтернатива" под руководством мэра Кишинева Иона Чебана. Эта политическая сила противопоставляет себя властям, особенно в вопросах экономики. Блок пытается позиционировать себя как технократы. Сложнее всего оценить позицию "Нашей партии" под руководством Ренато Усатого. С одной стороны, лидер партии критикует власть, с другой - в прошлом он не раз менял позицию и сотрудничал с президентом Майей Санду. РЕПРЕССИИ ВМЕСТО ДЕБАТОВ Оппозиционные политсилы, политологи, а также местные неправительственные организации, которые наблюдают за ходом выборов, неоднократно обвиняли правящую партию "Действие и солидарность" в том, что она начала избирательную кампанию раньше времени, однако ЦИК закрывает на это глаза. А вот на "соринки" в глазах других, напротив, обращают пристальное внимание. "Самое страшное сегодня – это полное подчинение всей государственной машины одной партии, все органы власти работают деструктивно против собственного народа. Они потеряли контакт с людьми. Силовые структуры вмешались в политическую борьбу, перестали быть гарантом порядка и превратились в инструмент давления", - заявил РИА Новости экс-премьер Тарлев. По его словам, власть делит мир на черное и белое, все хорошее объясняется Европой, все провалы связывают с "рукой Кремля". И любая оппозиционная сила, которая позволяет себе не соглашаться в чем-либо с официальной позицией властей, превращается едва ли не во врага народа. При этом власти ни разу не попытались устроить дебаты, чтобы всерьез обсудить, как улучшить жизнь в стране. "Шантаж, уголовные дела, протоколы, обыски, штрафы и прочие "страшилки" стали частью политической жизни. Мы в Патриотическом блоке это чувствуем как минимум с мая прошлого года, еще до президентских выборов. А нынешняя кампания – это уже катастрофа. Такое давление – это не просто ошибка власти, это ядерная бомба замедленного действия, которая разрушает государство изнутри", - отметил Тарлев. ДЕЛАЮТ СТАВКУ НА ЕС И НАТО Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщило, что Евросоюз готов ввести войска в Молдавию, чтобы удержать республику в русле ее русофобской политики. "Еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу президента Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии", - пояснили в СВР. В пресс-бюро СВР подчеркнули, что, по имеющимся данным, первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу. Молдавские СМИ и Telegram-каналы также сообщили, что французские военные уже были замечены внутри страны. При этом ЦИК Молдавии отказал членам Общественной палаты РФ в аккредитации в качестве международных наблюдателей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это решение было политически мотивированным. Москва призывает БДИПЧ ОБСЕ отразить в своем докладе о выборах в Молдавии факт недопуска российских наблюдателей. "В очередной раз призываем руководство БДИПЧ ОБСЕ не идти на поводу у молдавских властей и не только отразить в своем докладе по итогам наблюдения факт грубого нарушения Кишиневом электоральных обязательств ОБСЕ, но и выступить с должной публичной оценкой произошедшего. Иначе Бюро придется навсегда распрощаться с ролью "объективного" института международного наблюдения за выборами", - заявила Захарова. ОППОЗИЦИЯ МОЖЕТ СФОРМИРОВАТЬ БОЛЬШИНСТВО Опросы общественного мнения показывают, что вопреки всем усилиям властей у оппозиционных сил есть шанс сформировать парламентское большинство. Результаты последнего опроса от молдавской компании Date Inteligente были представлены 24 сентября, они показывают, что в парламент могут пройти всего четыре политсилы - Патриотический блок, партия "Действие и солидарность", блок "Альтернатива", а также "Наша партия" Ренато Усатого. Согласно опросу, патриотический блок может получить 41 место в парламенте, ПДС - 40 мест, "Альтернатива" - 11 мест, "Наша партия" - 9 мест. Гарантировано можно говорить о том, что Патриотический блок не будет сотрудничать с правящей партией. А вот коалиция двух оппозиционных блоков вполне возможна. При подобном раскладе оппозиции хватит мест в парламенте, чтобы сформировать большинство и назначить правительство. При этом важно отметить, что опросы не учитывают голоса жителей Приднестровья, а также представителей диаспоры. Формирование оппозиционного большинства имеет большое значение, поскольку Молдавия является парламентской республикой. Потеря поддержки парламента станет большим ударом для президента Майи Санду, которая не сможет проводить активную проевропейскую и антироссийскую политику. "Надо иметь парламентское большинство, чтобы менять в корне эту порочную практику, которая сложилась в парламенте 16 лет подряд. Надо все изменить, все переставить так, как положено. И практику в парламенте. И посмотреть структурную организацию самого правительства, кто в эти структуры руководящие входит, кто министры, кто ответственен за другие участки работы. Полностью пересмотреть все", - объяснил РИА Новости Воронин. Оппозиция не скрывает, что намерена исправить все несправедливые решения властей страны - наладить отношения с Гагаузией и Приднестровьем, урегулировать внешнюю политику, путем сотрудничества со всеми международными структурами, включая ЕАЭС и СНГ, укрепить нейтральный статус республики, которая слишком активно стала сближаться с НАТО, а также не строить экономическую политику исключительно на займах и кредитах. Формально президент может попытаться помешать парламенту и вернуть законы, которые ей не нравятся, на доработку в парламент. Однако, если депутаты вновь утвердят спорные инициативы в том же виде, президент будет обязан их подписать. ПРОТЕСТЫ НЕИЗБЕЖНЫ Президент Санду в своем обращении к избирателям 22 сентября дала ясно понять, что созданная ею партия "Действие и солидарность" упускать власть не собирается. Слишком много поставлено на карту, если учесть, что оппозиция после смены власти с готовностью займется расследованием всех сомнительных, а подчас и незаконных действий предшественников. По словам Санду, если ПДС проиграет, то европейские фонды будут заморожены, свободное передвижение закончится, в Приднестровье будет дестабилизация, а Молдавия превратится в военный плацдарм. В подобных условиях оппозиция всерьез опасается фальсификации итогов голосования. "Если будут массовые фальсификации, то надо выходить на улицы и требовать отмены выборов. Это можно сделать только через прессинг с улицы, мирный протест. Поэтому мы готовимся к тому, чтобы начиная с 29 сентября проводить массовые протесты в Кишиневе", - заявил РИА Новости Додон. Он допускает, что власть может попытаться подавить протесты, в том числе потому, что полиция стремится выполнять любые указания властей, даже если приказы противоречат интересам страны. В прошлом власть в Молдавии уже использовала спецназ, чтобы разогнать протесты. Также руководство страны не гнушается провокаций. Додон утверждает, что у властей "есть и сценарий превращения протестов в беспорядки", однако оппозиция готова к такому раскладу. О своей готовности поддержать протесты заявляет и блок "Победа". Исполнительный секретарь политсилы Марина Таубер подчеркивает, что блок второй год пытается мирными протестами добиться смены власти и продолжит это делать, даже если не может участвовать в выборах напрямую. "Градус протестного движения очень высокий. Протесты будут проходить и дальше, пока данная власть не уйдет. Но мы верим, что это произойдет буквально через несколько дней, сразу же после выборов 28 сентября. Мы сделаем все возможное, чтобы после 28 сентября Майи Санду и ПДС больше в нашей стране не было. Потому что это главное зло для нашей страны, для наших сограждан", - заявила Таубер. Существует вероятность, что протесты в Молдавии могут начаться еще до выборов. Центризбирком посоветовал минюсту ограничить деятельность партии "Сердце Молдовы" из-за возможных проблем с финансированием партий, наличие которых пока не подтверждено. Запрос минюста по этому поводу был передан в суд. Дилемма в том, что в истории Молдавии еще не был случая исключения части блока, в этом ситуации возникает вопрос, сможет ли участвовать в выборах сам Патриотический блок. Ответ на этот вопрос должен дать конституционный суд (КС) Молдавии, но он пока молчит. Таким образом, накануне выборов ситуация может резко обостриться, если с подачи КС, большинство членов которых связаны с правящей партией, патриотический блок будет снят с выборов. Лидер партии Ирина Влах предупредила, что готова отстаивать свое право на участие в выборах в том числе и протестами.

