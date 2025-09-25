https://ria.ru/20250925/mirotvortsy-2044299822.html

Миротворцы будут контролировать ситуацию в день выборов в Молдавии

Миротворцы будут контролировать ситуацию в день выборов в Молдавии - РИА Новости, 25.09.2025

Миротворцы будут контролировать ситуацию в день выборов в Молдавии

Миротворцы будут контролировать ситуацию в зоне безопасности в день проведения парламентских выборов в Молдавии, сообщил журналистам сопредседатель Объединенной РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T14:52:00+03:00

2025-09-25T14:52:00+03:00

2025-09-25T14:52:00+03:00

в мире

молдавия

днестр

россия

объединенная контрольная комиссия (окк)

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Миротворцы будут контролировать ситуацию в зоне безопасности в день проведения парламентских выборов в Молдавии, сообщил журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Константин Калинёнок. "Мы предупредили наших молдавских коллег о том, что во время проведения выборов будем четко придерживаться регламентирующих документов Объединенной контрольной комиссии. Это касается 828 протокола, пункта 4.11, который гласит, что на все массовые беспорядки, массовые мероприятия, какие могут дестабилизировать ситуацию в зоне безопасности, в обязательном порядке будут выезжать военные наблюдатели", - сказал Калинёнок. Сопредседатель ОКК от ПМР также добавил, что в день проведения парламентских выборов в Молдавии совместные миротворческие силы будут нести службу в обычном режиме. "Миротворцы в соответствии с документами, регламентирующими их деятельность, будут заниматься своей повседневной работой. А какая их работа? Недопущение военных столкновений и поддержание мира в зоне безопасности", - отметил Калинёнок. Власти Молдавии для жителей ПМР традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе предстоящих парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, для жителей Приднестровья откроют 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) была создана в соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года. В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://ria.ru/20250909/pridnestrove-2040728714.html

https://ria.ru/20250924/zelenskij-2044092135.html

молдавия

днестр

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, днестр, россия, объединенная контрольная комиссия (окк), обсе