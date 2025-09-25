Рейтинг@Mail.ru
Вертолеты Балтфлота отработали удар по катерам условного противника - РИА Новости, 25.09.2025
18:36 25.09.2025
Вертолеты Балтфлота отработали удар по катерам условного противника
Вертолеты Балтфлота отработали удар по катерам условного противника - РИА Новости, 25.09.2025
Вертолеты Балтфлота отработали удар по катерам условного противника
Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 и ударных вертолетов Ми-24 авиасоединения морской авиации Балтийского флота отработали удар по безэкипажным катерам... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:36:00+03:00
2025-09-25T18:36:00+03:00
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 и ударных вертолетов Ми-24 авиасоединения морской авиации Балтийского флота отработали удар по безэкипажным катерам условного противника на морских полигонах, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Экипажи вертолетов морской авиации Ка-27ПЛ и Ка-27М отработали задачи по поиску и обнаружению целей с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат условного противника экипажи уничтожили подводную цель при помощи учебных противолодочных авиационных бомб УПЛАБ-50", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что экипажи вертолетов Ми-24 выполнили нанесение ударов по морским целям, имитирующим безэкипажные катера условного противника, поодиночке и в составе пар огнем из 30-миллиметровой пушки и 23-миллиметровой двуствольной автоматической авиационной пушки ГШ-23.
Вертолеты Балтфлота отработали удар по катерам условного противника

Вертолет Ми-24
© Sputnik / Виктор Толочко
Вертолет Ми-24. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 и ударных вертолетов Ми-24 авиасоединения морской авиации Балтийского флота отработали удар по безэкипажным катерам условного противника на морских полигонах, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Экипажи вертолетов морской авиации Ка-27ПЛ и Ка-27М отработали задачи по поиску и обнаружению целей с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат условного противника экипажи уничтожили подводную цель при помощи учебных противолодочных авиационных бомб УПЛАБ-50", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что экипажи вертолетов Ми-24 выполнили нанесение ударов по морским целям, имитирующим безэкипажные катера условного противника, поодиночке и в составе пар огнем из 30-миллиметровой пушки и 23-миллиметровой двуствольной автоматической авиационной пушки ГШ-23.
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Минобороны отчиталось об успехах ВС России в 2025 году
