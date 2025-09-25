https://ria.ru/20250925/minoborony-2044391684.html

Вертолеты Балтфлота отработали удар по катерам условного противника

Вертолеты Балтфлота отработали удар по катерам условного противника - РИА Новости, 25.09.2025

Вертолеты Балтфлота отработали удар по катерам условного противника

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 и ударных вертолетов Ми-24 авиасоединения морской авиации Балтийского флота отработали удар по безэкипажным катерам... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T18:36:00+03:00

2025-09-25T18:36:00+03:00

2025-09-25T18:36:00+03:00

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-24

ка-27

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583815801_0:203:3216:2011_1920x0_80_0_0_aefb3e9146be0955a3a3e81e4bc4ec6e.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 и ударных вертолетов Ми-24 авиасоединения морской авиации Балтийского флота отработали удар по безэкипажным катерам условного противника на морских полигонах, сообщило журналистам Минобороны РФ. "Экипажи вертолетов морской авиации Ка-27ПЛ и Ка-27М отработали задачи по поиску и обнаружению целей с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат условного противника экипажи уничтожили подводную цель при помощи учебных противолодочных авиационных бомб УПЛАБ-50", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что экипажи вертолетов Ми-24 выполнили нанесение ударов по морским целям, имитирующим безэкипажные катера условного противника, поодиночке и в составе пар огнем из 30-миллиметровой пушки и 23-миллиметровой двуствольной автоматической авиационной пушки ГШ-23.

https://ria.ru/20250925/svo-2044314392.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-24, ка-27