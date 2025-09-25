https://ria.ru/20250925/minoborony-2044334241.html
Минобороны опубликовало схему территорий, освобожденных в ходе СВО
Минобороны опубликовало схему территорий, освобожденных в ходе СВО
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало схему территорий, освобождённых в ходе специальной военной операции. Схема выложена в Telegram-канале ведомства. На ней обозначено, какие территории были освобождены до 1 января 2025 года, а какие - с начала года по сегодня. Ранее МО РФ сообщило, что в 2025 году были освобождены более 4174 квадратных километра: более 3,3 тысячи квадратных километров - в ДНР, более 205 - в ЛНР, более 261 - в Запорожской области, более 542 - в Харьковской, более 223 - в Сумской и более 175 - в Днепропетровской. Всего под контроль Вооружённых сил РФ перешли 205 населённых пунктов.
