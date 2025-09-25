Рейтинг@Mail.ru
Минобороны опубликовало схему территорий, освобожденных в ходе СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 25.09.2025 (обновлено: 16:33 25.09.2025)
Минобороны опубликовало схему территорий, освобожденных в ходе СВО
Минобороны РФ опубликовало схему территорий, освобождённых в ходе специальной военной операции.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало схему территорий, освобождённых в ходе специальной военной операции. Схема выложена в Telegram-канале ведомства. На ней обозначено, какие территории были освобождены до 1 января 2025 года, а какие - с начала года по сегодня. Ранее МО РФ сообщило, что в 2025 году были освобождены более 4174 квадратных километра: более 3,3 тысячи квадратных километров - в ДНР, более 205 - в ЛНР, более 261 - в Запорожской области, более 542 - в Харьковской, более 223 - в Сумской и более 175 - в Днепропетровской. Всего под контроль Вооружённых сил РФ перешли 205 населённых пунктов.
Минобороны опубликовало схему территорий, освобожденных в ходе СВО

МО РФ опубликовало схему освобожденных с начала спецоперации территорий

© Минобороны России Схема освобожденных территорий на 24 сентября 2025
Схема освобожденных территорий на 24 сентября 2025
© Минобороны России
Схема освобожденных территорий на 24 сентября 2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало схему территорий, освобождённых в ходе специальной военной операции.
Схема выложена в Telegram-канале ведомства.
На ней обозначено, какие территории были освобождены до 1 января 2025 года, а какие - с начала года по сегодня.
Ранее МО РФ сообщило, что в 2025 году были освобождены более 4174 квадратных километра: более 3,3 тысячи квадратных километров - в ДНР, более 205 - в ЛНР, более 261 - в Запорожской области, более 542 - в Харьковской, более 223 - в Сумской и более 175 - в Днепропетровской. Всего под контроль Вооружённых сил РФ перешли 205 населённых пунктов.
