https://ria.ru/20250925/minekonomrazvitiya-2044280861.html
Регионы подготовили более 240 инвестпредложений для бизнеса
Регионы подготовили более 240 инвестпредложений для бизнеса - РИА Новости, 25.09.2025
Регионы подготовили более 240 инвестпредложений для бизнеса
Регионы России подготовили свыше 240 инвестиционных предложений для бизнеса по запуску производств в конкретных локациях на сумму 46 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T13:53:00+03:00
2025-09-25T13:53:00+03:00
2025-09-25T13:53:00+03:00
экономика
россия
омская область
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104803/11/1048031101_0:114:2500:1520_1920x0_80_0_0_11c844e0bc513b9355b8c99a352bd496.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Регионы России подготовили свыше 240 инвестиционных предложений для бизнеса по запуску производств в конкретных локациях на сумму 46 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития. Инвестиционная карта - это ресурс, на котором размещены сведения не только об инвестиционных предложениях регионов, но и информация о земельных участках под строительство и под сельское хозяйство, свободных площадках для малого бизнеса, а также об индустриальных и технопарках, преференциальных территориях России. "Регионы разметили на инвестиционной карте России 243 инвестиционных предложения на 46 миллиардов рублей. Это запросы по созданию производства конкретного типа в определенной локации", - сказали в министерстве. Больше всего инвестиционных предложений сформировано в сфере сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства; производства пищевых продуктов и туризма. Всего инвестиционные предложения разместили 66 субъектов России, среди лидеров: Башкирия, Московская и Омская области. В министерстве напомнили, что по таким предложениям регионы готовы оказывать сопровождение инвесторов на каждом этапе жизненного цикла проекта, в том числе содействовать в сборе разрешительной документации, подключении к инфраструктуре, информировать о доступных мерах поддержки и так далее. "На карте можно качественно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры - от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны условия техприсоединения. С помощью карты можно подбирать и сравнивать площадки в разных регионах, а также получать сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20250924/inflyatsiya-2044054544.html
https://ria.ru/20250924/prognoz-2044051537.html
россия
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104803/11/1048031101_279:0:2500:1666_1920x0_80_0_0_eb8ae5590a55eded542dd766d785c3e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, омская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Омская область, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Регионы подготовили более 240 инвестпредложений для бизнеса
МЭР: регионы подготовили свыше 240 инвестпредложений на сумму 46 млрд рублей
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Регионы России подготовили свыше 240 инвестиционных предложений для бизнеса по запуску производств в конкретных локациях на сумму 46 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.
Инвестиционная карта - это ресурс, на котором размещены сведения не только об инвестиционных предложениях регионов, но и информация о земельных участках под строительство и под сельское хозяйство, свободных площадках для малого бизнеса, а также об индустриальных и технопарках, преференциальных территориях России
.
"Регионы разметили на инвестиционной карте России 243 инвестиционных предложения на 46 миллиардов рублей. Это запросы по созданию производства конкретного типа в определенной локации", - сказали в министерстве.
Больше всего инвестиционных предложений сформировано в сфере сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства; производства пищевых продуктов и туризма. Всего инвестиционные предложения разместили 66 субъектов России, среди лидеров: Башкирия, Московская и Омская области
.
В министерстве напомнили, что по таким предложениям регионы готовы оказывать сопровождение инвесторов на каждом этапе жизненного цикла проекта, в том числе содействовать в сборе разрешительной документации, подключении к инфраструктуре, информировать о доступных мерах поддержки и так далее.
"На карте можно качественно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры - от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны условия техприсоединения. С помощью карты можно подбирать и сравнивать площадки в разных регионах, а также получать сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки", - добавили в министерстве.