Регионы подготовили более 240 инвестпредложений для бизнеса

Регионы подготовили более 240 инвестпредложений для бизнеса

Регионы России подготовили свыше 240 инвестиционных предложений для бизнеса по запуску производств в конкретных локациях на сумму 46 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Регионы России подготовили свыше 240 инвестиционных предложений для бизнеса по запуску производств в конкретных локациях на сумму 46 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития. Инвестиционная карта - это ресурс, на котором размещены сведения не только об инвестиционных предложениях регионов, но и информация о земельных участках под строительство и под сельское хозяйство, свободных площадках для малого бизнеса, а также об индустриальных и технопарках, преференциальных территориях России. "Регионы разметили на инвестиционной карте России 243 инвестиционных предложения на 46 миллиардов рублей. Это запросы по созданию производства конкретного типа в определенной локации", - сказали в министерстве. Больше всего инвестиционных предложений сформировано в сфере сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства; производства пищевых продуктов и туризма. Всего инвестиционные предложения разместили 66 субъектов России, среди лидеров: Башкирия, Московская и Омская области. В министерстве напомнили, что по таким предложениям регионы готовы оказывать сопровождение инвесторов на каждом этапе жизненного цикла проекта, в том числе содействовать в сборе разрешительной документации, подключении к инфраструктуре, информировать о доступных мерах поддержки и так далее. "На карте можно качественно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры - от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны условия техприсоединения. С помощью карты можно подбирать и сравнивать площадки в разных регионах, а также получать сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта. Все это позволяет оценивать затраты по проекту и подбирать меры государственной поддержки", - добавили в министерстве.

