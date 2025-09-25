https://ria.ru/20250925/matvienko-2044370036.html

Матвиенко пообещала спросить Шадаева о принципах продвижения контента в VK

Матвиенко пообещала спросить Шадаева о принципах продвижения контента в VK - РИА Новости, 25.09.2025

Матвиенко пообещала спросить Шадаева о принципах продвижения контента в VK

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала поинтересоваться у главы Минцифры РФ Максута Шадаева, как продвигают авторов контента алгоритмы... РИА Новости, 25.09.2025

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала поинтересоваться у главы Минцифры РФ Максута Шадаева, как продвигают авторов контента алгоритмы соцсети VK. В ходе осмотра средней школы №36 имени Гавриила Романовича Державина в Великом Новгороде в рамках X парламентского форума "Историко-культурное наследие России" ученик школы попросил Матвиенко, чтобы в России не происходило отключений интернета. "Никто интернет не глушит. Вы просто понимаете, как у нас развиваются наш интернет, наши программы. VK, например, вы знаете?", - спросила Матвиенко ученика. Он ей ответил, что пользовался этой соцсетью. При этом, добавил ученик, его не устроили рекомендации контента и то, что видео не продвигаются так, как, "допустим, на YouTube или где-нибудь еще". "Я скажу нашему министру по цифре. Молодец!", - ответила Матвиенко.

