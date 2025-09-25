https://ria.ru/20250925/matvienko-2044370036.html
Матвиенко пообещала спросить Шадаева о принципах продвижения контента в VK
Матвиенко пообещала спросить Шадаева о принципах продвижения контента в VK - РИА Новости, 25.09.2025
Матвиенко пообещала спросить Шадаева о принципах продвижения контента в VK
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала поинтересоваться у главы Минцифры РФ Максута Шадаева, как продвигают авторов контента алгоритмы... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:42:00+03:00
2025-09-25T17:42:00+03:00
2025-09-25T17:43:00+03:00
россия
великий новгород
валентина матвиенко
максут шадаев
совет федерации рф
youtube
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113202/12/1132021249_0:30:3027:1733_1920x0_80_0_0_41f390b99c634e339b5ea1da8845d451.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала поинтересоваться у главы Минцифры РФ Максута Шадаева, как продвигают авторов контента алгоритмы соцсети VK. В ходе осмотра средней школы №36 имени Гавриила Романовича Державина в Великом Новгороде в рамках X парламентского форума "Историко-культурное наследие России" ученик школы попросил Матвиенко, чтобы в России не происходило отключений интернета. "Никто интернет не глушит. Вы просто понимаете, как у нас развиваются наш интернет, наши программы. VK, например, вы знаете?", - спросила Матвиенко ученика. Он ей ответил, что пользовался этой соцсетью. При этом, добавил ученик, его не устроили рекомендации контента и то, что видео не продвигаются так, как, "допустим, на YouTube или где-нибудь еще". "Я скажу нашему министру по цифре. Молодец!", - ответила Матвиенко.
https://ria.ru/20250326/shadaev-2007539764.html
россия
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113202/12/1132021249_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_56c32eb5c28f80a70576040f51962d6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великий новгород, валентина матвиенко, максут шадаев, совет федерации рф, youtube, технологии
Россия, Великий Новгород, Валентина Матвиенко, Максут Шадаев, Совет Федерации РФ, YouTube, Технологии
Матвиенко пообещала спросить Шадаева о принципах продвижения контента в VK
Матвиенко пообещала узнать у Шадаева о принципах работы алгоритмов VK