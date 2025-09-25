Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко пообещала спросить Шадаева о принципах продвижения контента в VK
17:42 25.09.2025 (обновлено: 17:43 25.09.2025)
Матвиенко пообещала спросить Шадаева о принципах продвижения контента в VK
Матвиенко пообещала спросить Шадаева о принципах продвижения контента в VK - РИА Новости, 25.09.2025
Матвиенко пообещала спросить Шадаева о принципах продвижения контента в VK
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала поинтересоваться у главы Минцифры РФ Максута Шадаева, как продвигают авторов контента алгоритмы... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:42:00+03:00
2025-09-25T17:43:00+03:00
россия
великий новгород
валентина матвиенко
максут шадаев
совет федерации рф
youtube
технологии
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала поинтересоваться у главы Минцифры РФ Максута Шадаева, как продвигают авторов контента алгоритмы соцсети VK. В ходе осмотра средней школы №36 имени Гавриила Романовича Державина в Великом Новгороде в рамках X парламентского форума "Историко-культурное наследие России" ученик школы попросил Матвиенко, чтобы в России не происходило отключений интернета. "Никто интернет не глушит. Вы просто понимаете, как у нас развиваются наш интернет, наши программы. VK, например, вы знаете?", - спросила Матвиенко ученика. Он ей ответил, что пользовался этой соцсетью. При этом, добавил ученик, его не устроили рекомендации контента и то, что видео не продвигаются так, как, "допустим, на YouTube или где-нибудь еще". "Я скажу нашему министру по цифре. Молодец!", - ответила Матвиенко.
россия
великий новгород
россия, великий новгород, валентина матвиенко, максут шадаев, совет федерации рф, youtube, технологии
Россия, Великий Новгород, Валентина Матвиенко, Максут Шадаев, Совет Федерации РФ, YouTube, Технологии
Матвиенко пообещала спросить Шадаева о принципах продвижения контента в VK

Матвиенко пообещала узнать у Шадаева о принципах работы алгоритмов VK

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала поинтересоваться у главы Минцифры РФ Максута Шадаева, как продвигают авторов контента алгоритмы соцсети VK.
В ходе осмотра средней школы №36 имени Гавриила Романовича Державина в Великом Новгороде в рамках X парламентского форума "Историко-культурное наследие России" ученик школы попросил Матвиенко, чтобы в России не происходило отключений интернета.
"Никто интернет не глушит. Вы просто понимаете, как у нас развиваются наш интернет, наши программы. VK, например, вы знаете?", - спросила Матвиенко ученика.
Он ей ответил, что пользовался этой соцсетью. При этом, добавил ученик, его не устроили рекомендации контента и то, что видео не продвигаются так, как, "допустим, на YouTube или где-нибудь еще".
"Я скажу нашему министру по цифре. Молодец!", - ответила Матвиенко.
РоссияВеликий НовгородВалентина МатвиенкоМаксут ШадаевСовет Федерации РФYouTubeТехнологии
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
