https://ria.ru/20250925/magnitogorsk-2044302681.html

СК начал проверку после видео с матерью, выбежавшей на дорогу с ребенком

СК начал проверку после видео с матерью, выбежавшей на дорогу с ребенком - РИА Новости, 25.09.2025

СК начал проверку после видео с матерью, выбежавшей на дорогу с ребенком

Следствие в Челябинской области начало проверку после видео, на котором женщина с младенцем на руках ведет себя неадекватно, еле держится на ногах и выбегает на РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T14:59:00+03:00

2025-09-25T14:59:00+03:00

2025-09-25T14:59:00+03:00

происшествия

россия

челябинская область

магнитогорск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен – РИА Новости. Следствие в Челябинской области начало проверку после видео, на котором женщина с младенцем на руках ведет себя неадекватно, еле держится на ногах и выбегает на проезжую часть, ребенка у нее уже изъяли, сообщило региональное СУСК РФ. По данным СУСК, в интернете опубликовали видео, где 27-летняя местная жительница около остановки общественного транспорта "Гортеатр" в Магнитогорске привлекла внимание граждан - она вела себя вызывающе, выбегала на проезжую часть с ребенком на руках, еле держалась на ногах. Очевидцы сообщили об этом в полицию. "По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности). Ребенок изъят органами опеки и помещен в безопасные условия", - говорится в сообщении. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства ситуации, дана правовая оценка действиям родителей, а также должностных лиц, на которых возложены контрольные функции, отмечает СУСК.

https://ria.ru/20250918/primore-2042625533.html

россия

челябинская область

магнитогорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, челябинская область, магнитогорск