СК начал проверку после видео с матерью, выбежавшей на дорогу с ребенком - 25.09.2025
14:59 25.09.2025
СК начал проверку после видео с матерью, выбежавшей на дорогу с ребенком
происшествия
россия
челябинская область
магнитогорск
ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен – РИА Новости. Следствие в Челябинской области начало проверку после видео, на котором женщина с младенцем на руках ведет себя неадекватно, еле держится на ногах и выбегает на проезжую часть, ребенка у нее уже изъяли, сообщило региональное СУСК РФ. По данным СУСК, в интернете опубликовали видео, где 27-летняя местная жительница около остановки общественного транспорта "Гортеатр" в Магнитогорске привлекла внимание граждан - она вела себя вызывающе, выбегала на проезжую часть с ребенком на руках, еле держалась на ногах. Очевидцы сообщили об этом в полицию. "По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности). Ребенок изъят органами опеки и помещен в безопасные условия", - говорится в сообщении. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства ситуации, дана правовая оценка действиям родителей, а также должностных лиц, на которых возложены контрольные функции, отмечает СУСК.
челябинская область
магнитогорск
происшествия, россия, челябинская область, магнитогорск
Происшествия, Россия, Челябинская область, Магнитогорск
ЧЕЛЯБИНСК, 25 сен – РИА Новости. Следствие в Челябинской области начало проверку после видео, на котором женщина с младенцем на руках ведет себя неадекватно, еле держится на ногах и выбегает на проезжую часть, ребенка у нее уже изъяли, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, в интернете опубликовали видео, где 27-летняя местная жительница около остановки общественного транспорта "Гортеатр" в Магнитогорске привлекла внимание граждан - она вела себя вызывающе, выбегала на проезжую часть с ребенком на руках, еле держалась на ногах. Очевидцы сообщили об этом в полицию.
"По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности). Ребенок изъят органами опеки и помещен в безопасные условия", - говорится в сообщении.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства ситуации, дана правовая оценка действиям родителей, а также должностных лиц, на которых возложены контрольные функции, отмечает СУСК.
