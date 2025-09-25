Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ рассмотрит сотрудничество с НБР БРИКС, заявил Гросси - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/magate-2044377831.html
МАГАТЭ рассмотрит сотрудничество с НБР БРИКС, заявил Гросси
МАГАТЭ рассмотрит сотрудничество с НБР БРИКС, заявил Гросси - РИА Новости, 25.09.2025
МАГАТЭ рассмотрит сотрудничество с НБР БРИКС, заявил Гросси
Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) следует рассмотреть возможность сотрудничества с Новым банком развития (НБР) БРИКС, заявил генеральный... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T18:05:00+03:00
2025-09-25T18:05:00+03:00
экономика
россия
рафаэль гросси
владимир путин
магатэ
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_3fe35894e9f4ec6208b4915b5c7a47b9.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) следует рассмотреть возможность сотрудничества с Новым банком развития (НБР) БРИКС, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Я благодарю вас (президента РФ Владимира Путина - ред.) за инициативу в области НБР, мне кажется, что МАГАТЭ также должно вступить в партнерство с НБР. Мы пока что этого не сделали, но сказанное вами сегодня вселило в меня новую идею, может, нам стоит заключить меморандум о взаимопонимании с НБР стран БРИКС", - сказал он на заседании Глобального атомного форума. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
https://ria.ru/20250925/grossi-2044307041.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021338192_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e70e030b85e55a8bc0e2e232d6359325.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, рафаэль гросси, владимир путин, магатэ, брикс
Экономика, Россия, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, МАГАТЭ, БРИКС
МАГАТЭ рассмотрит сотрудничество с НБР БРИКС, заявил Гросси

Гросси: МАГАТЭ может заключить меморандум о сотрудничестве с НБР БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) следует рассмотреть возможность сотрудничества с Новым банком развития (НБР) БРИКС, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Я благодарю вас (президента РФ Владимира Путина - ред.) за инициативу в области НБР, мне кажется, что МАГАТЭ также должно вступить в партнерство с НБР. Мы пока что этого не сделали, но сказанное вами сегодня вселило в меня новую идею, может, нам стоит заключить меморандум о взаимопонимании с НБР стран БРИКС", - сказал он на заседании Глобального атомного форума.
Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
Рафаэль Гросси на церемонии открытия международного форума Мировая атомная неделя - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Глава МАГАТЭ не планирует посещать ЗАЭС в ближайшее время
Вчера, 15:18
 
ЭкономикаРоссияРафаэль ГроссиВладимир ПутинМАГАТЭБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала