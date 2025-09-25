https://ria.ru/20250925/magate-2044377831.html
МАГАТЭ рассмотрит сотрудничество с НБР БРИКС, заявил Гросси
МАГАТЭ рассмотрит сотрудничество с НБР БРИКС, заявил Гросси - РИА Новости, 25.09.2025
МАГАТЭ рассмотрит сотрудничество с НБР БРИКС, заявил Гросси
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) следует рассмотреть возможность сотрудничества с Новым банком развития (НБР) БРИКС, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Я благодарю вас (президента РФ Владимира Путина - ред.) за инициативу в области НБР, мне кажется, что МАГАТЭ также должно вступить в партнерство с НБР. Мы пока что этого не сделали, но сказанное вами сегодня вселило в меня новую идею, может, нам стоит заключить меморандум о взаимопонимании с НБР стран БРИКС", - сказал он на заседании Глобального атомного форума. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
