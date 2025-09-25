Рейтинг@Mail.ru
25.09.2025
10:22 25.09.2025
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, сообщило госагентство Белта. РИА Новости, 25.09.2025
МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, сообщило госагентство Белта. "Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Во второй половине дня 25 сентября в Москве глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который проходит под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению". Это центральное событие "Мировой атомной недели", которая проводится впервые и приурочена к 80-летию атомной промышленности России", - говорится в сообщении. Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства. Глава белорусского государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению".
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Александр Лукашенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, сообщило госагентство Белта.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Во второй половине дня 25 сентября в Москве глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который проходит под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению". Это центральное событие "Мировой атомной недели", которая проводится впервые и приурочена к 80-летию атомной промышленности России", - говорится в сообщении.
Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства. Глава белорусского государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению".
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Гросси, Пашинян и Лукашенко примут участие в Глобальном атомном форуме
24 сентября, 15:16
 
БелоруссияМоскваРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
