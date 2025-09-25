https://ria.ru/20250925/lukashenko-2044216182.html
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию - РИА Новости, 25.09.2025
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, сообщило госагентство Белта. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T10:22:00+03:00
2025-09-25T10:22:00+03:00
2025-09-25T10:22:00+03:00
белоруссия
москва
россия
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, сообщило госагентство Белта. "Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Во второй половине дня 25 сентября в Москве глава государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который проходит под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению". Это центральное событие "Мировой атомной недели", которая проводится впервые и приурочена к 80-летию атомной промышленности России", - говорится в сообщении. Лукашенко 25-26 сентября совершит рабочий визит в Российскую Федерацию, запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила в среду пресс-служба главы белорусского государства. Глава белорусского государства примет участие в Глобальном атомном форуме, который пройдет под девизом "От нового технологического уклада - к новому мировоззрению".
https://ria.ru/20250924/putin-2044039470.html
белоруссия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, москва, россия, александр лукашенко, владимир путин
Белоруссия, Москва, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Лукашенко отправился с рабочим визитом в Москву