ВСУ нанесли удары по распределительным станциям Луганской ТЭС

2025-09-25T15:47:00+03:00

ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Украинские войска попытались вывести из строя Луганскую теплоэлектростанцию, были нанесены два удара по газораспределительным станциям, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.В четверг Пасечник объявил, что ВСУ за ночь атаковали четыре муниципалитета в ЛНР, повреждена гражданская инфраструктура, жертв нет, уничтожены 15 беспилотников."Буквально сегодня (в четверг - ред.) нанесены два удара по газораспределительным станциям в городе Счастье и в городе Северодонецк. Без газа - Северодонецк, без газа - Счастье. Весь прицел был на то, чтобы вывести из строя нашу ТЭС", - приводит правительство региона слова главы республики в ходе форума "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы".

