https://ria.ru/20250925/limarenko-2044274999.html
Газификация общественного транспорта на Сахалине планируется в 2028 году
Газификация общественного транспорта на Сахалине планируется в 2028 году - РИА Новости, 25.09.2025
Газификация общественного транспорта на Сахалине планируется в 2028 году
Власти Сахалина планируют в 2028 году перевести на газомоторное топливо весь общественный транспорт острова, заявил на пленарной сессии международного... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T13:18:00+03:00
2025-09-25T13:18:00+03:00
2025-09-25T13:18:00+03:00
сахалин
россия
дальний восток
сергей цивилев
валерий лимаренко
газпром
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152907/04/1529070471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed8f4a351e9a852f9b6913b860a61dd.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Власти Сахалина планируют в 2028 году перевести на газомоторное топливо весь общественный транспорт острова, заявил на пленарной сессии международного дальневосточного форума "Энергия Сахалина" губернатор Валерий Лимаренко. "Уже почти 80% общественного транспорта использует газомоторное топливо. В 2028 году эта цифра приблизится к 100%", - сказал глава региона в своем выступлении. По словам Лимаренко, также на островах продолжается масштабная газификация домовладений и социальных учреждений, которая на сегодняшний день превысила 65%. "Газпром" активно обеспечивает экологически чистым топливом жилые дома, котельные и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства, предприятия. На Курилах вводится в эксплуатацию энергетический центр с тремя газодизельными установками, которые будут работать на малотоннажном СПГ. "Сегодня Сахалин является одним из ключевых нефтегазовых центров России, нашу продукцию потребляют Япония, Китай, Индия", - подчеркнул губернатор, напомнив, что ежегодно на островных проектах добывается порядка 12 миллионов тонн нефти, 30 миллиардов кубометров газа и производится свыше 10 миллионов тонн СПГ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил в выступлении на форуме, что вопросу обеспечения газом Дальнего Востока уделяется большое внимание. "ДФО - лидер по росту спроса на энергию. Мы вносим предложение в генеральную схему газификации РФ, которая охватывает период с 2026 по 2030 год. Все объекты, что попадут в нее, будут обеспечены газом", - подчеркнул глава ведомства. Он также рассказал об энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года, которая разработана по поручению президента Владимира Путина. Этот серьезный программный документ учитывает темпы развития в топливно-энергетическом комплексе страны, особенно на Дальнем Востоке. По словам Валерия Лимаренко, Сахалину в соответствии с долгосрочной стратегией, отведена роль восточного водородного кластера.
https://ria.ru/20250925/sakhalin-2044190473.html
https://ria.ru/20250924/sahalin-2044006304.html
сахалин
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152907/04/1529070471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1ed0dc1e6a76c1ad3a5b6296da5493e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, россия, дальний восток, сергей цивилев, валерий лимаренко, газпром, владимир путин
Сахалин, Россия, Дальний Восток, Сергей Цивилев, Валерий Лимаренко, Газпром, Владимир Путин
Газификация общественного транспорта на Сахалине планируется в 2028 году
Лимаренко: газификация общественного транспорта на Сахалине планируется в 2028 г
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Власти Сахалина планируют в 2028 году перевести на газомоторное топливо весь общественный транспорт острова, заявил на пленарной сессии международного дальневосточного форума "Энергия Сахалина" губернатор Валерий Лимаренко.
"Уже почти 80% общественного транспорта использует газомоторное топливо. В 2028 году эта цифра приблизится к 100%", - сказал глава региона в своем выступлении.
По словам Лимаренко, также на островах продолжается масштабная газификация домовладений и социальных учреждений, которая на сегодняшний день превысила 65%. "Газпром" активно обеспечивает экологически чистым топливом жилые дома, котельные и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства, предприятия. На Курилах вводится в эксплуатацию энергетический центр с тремя газодизельными установками, которые будут работать на малотоннажном СПГ.
"Сегодня Сахалин является одним из ключевых нефтегазовых центров России, нашу продукцию потребляют Япония, Китай, Индия", - подчеркнул губернатор, напомнив, что ежегодно на островных проектах добывается порядка 12 миллионов тонн нефти, 30 миллиардов кубометров газа и производится свыше 10 миллионов тонн СПГ.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил в выступлении на форуме, что вопросу обеспечения газом Дальнего Востока уделяется большое внимание.
"ДФО - лидер по росту спроса на энергию. Мы вносим предложение в генеральную схему газификации РФ, которая охватывает период с 2026 по 2030 год. Все объекты, что попадут в нее, будут обеспечены газом", - подчеркнул глава ведомства.
Он также рассказал об энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года, которая разработана по поручению президента Владимира Путина. Этот серьезный программный документ учитывает темпы развития в топливно-энергетическом комплексе страны, особенно на Дальнем Востоке. По словам Валерия Лимаренко, Сахалину в соответствии с долгосрочной стратегией, отведена роль восточного водородного кластера.