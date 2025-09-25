https://ria.ru/20250925/limarenko-2044274999.html

Газификация общественного транспорта на Сахалине планируется в 2028 году

Газификация общественного транспорта на Сахалине планируется в 2028 году - РИА Новости, 25.09.2025

Газификация общественного транспорта на Сахалине планируется в 2028 году

Власти Сахалина планируют в 2028 году перевести на газомоторное топливо весь общественный транспорт острова, заявил на пленарной сессии международного... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T13:18:00+03:00

2025-09-25T13:18:00+03:00

2025-09-25T13:18:00+03:00

сахалин

россия

дальний восток

сергей цивилев

валерий лимаренко

газпром

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152907/04/1529070471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed8f4a351e9a852f9b6913b860a61dd.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Власти Сахалина планируют в 2028 году перевести на газомоторное топливо весь общественный транспорт острова, заявил на пленарной сессии международного дальневосточного форума "Энергия Сахалина" губернатор Валерий Лимаренко. "Уже почти 80% общественного транспорта использует газомоторное топливо. В 2028 году эта цифра приблизится к 100%", - сказал глава региона в своем выступлении. По словам Лимаренко, также на островах продолжается масштабная газификация домовладений и социальных учреждений, которая на сегодняшний день превысила 65%. "Газпром" активно обеспечивает экологически чистым топливом жилые дома, котельные и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства, предприятия. На Курилах вводится в эксплуатацию энергетический центр с тремя газодизельными установками, которые будут работать на малотоннажном СПГ. "Сегодня Сахалин является одним из ключевых нефтегазовых центров России, нашу продукцию потребляют Япония, Китай, Индия", - подчеркнул губернатор, напомнив, что ежегодно на островных проектах добывается порядка 12 миллионов тонн нефти, 30 миллиардов кубометров газа и производится свыше 10 миллионов тонн СПГ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил в выступлении на форуме, что вопросу обеспечения газом Дальнего Востока уделяется большое внимание. "ДФО - лидер по росту спроса на энергию. Мы вносим предложение в генеральную схему газификации РФ, которая охватывает период с 2026 по 2030 год. Все объекты, что попадут в нее, будут обеспечены газом", - подчеркнул глава ведомства. Он также рассказал об энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года, которая разработана по поручению президента Владимира Путина. Этот серьезный программный документ учитывает темпы развития в топливно-энергетическом комплексе страны, особенно на Дальнем Востоке. По словам Валерия Лимаренко, Сахалину в соответствии с долгосрочной стратегией, отведена роль восточного водородного кластера.

https://ria.ru/20250925/sakhalin-2044190473.html

https://ria.ru/20250924/sahalin-2044006304.html

сахалин

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалин, россия, дальний восток, сергей цивилев, валерий лимаренко, газпром, владимир путин