Газификация общественного транспорта на Сахалине планируется в 2028 году - РИА Новости, 25.09.2025
13:18 25.09.2025
Газификация общественного транспорта на Сахалине планируется в 2028 году
Газификация общественного транспорта на Сахалине планируется в 2028 году
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Власти Сахалина планируют в 2028 году перевести на газомоторное топливо весь общественный транспорт острова, заявил на пленарной сессии международного дальневосточного форума "Энергия Сахалина" губернатор Валерий Лимаренко. "Уже почти 80% общественного транспорта использует газомоторное топливо. В 2028 году эта цифра приблизится к 100%", - сказал глава региона в своем выступлении. По словам Лимаренко, также на островах продолжается масштабная газификация домовладений и социальных учреждений, которая на сегодняшний день превысила 65%. "Газпром" активно обеспечивает экологически чистым топливом жилые дома, котельные и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства, предприятия. На Курилах вводится в эксплуатацию энергетический центр с тремя газодизельными установками, которые будут работать на малотоннажном СПГ. "Сегодня Сахалин является одним из ключевых нефтегазовых центров России, нашу продукцию потребляют Япония, Китай, Индия", - подчеркнул губернатор, напомнив, что ежегодно на островных проектах добывается порядка 12 миллионов тонн нефти, 30 миллиардов кубометров газа и производится свыше 10 миллионов тонн СПГ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил в выступлении на форуме, что вопросу обеспечения газом Дальнего Востока уделяется большое внимание. "ДФО - лидер по росту спроса на энергию. Мы вносим предложение в генеральную схему газификации РФ, которая охватывает период с 2026 по 2030 год. Все объекты, что попадут в нее, будут обеспечены газом", - подчеркнул глава ведомства. Он также рассказал об энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года, которая разработана по поручению президента Владимира Путина. Этот серьезный программный документ учитывает темпы развития в топливно-энергетическом комплексе страны, особенно на Дальнем Востоке. По словам Валерия Лимаренко, Сахалину в соответствии с долгосрочной стратегией, отведена роль восточного водородного кластера.
Газификация общественного транспорта на Сахалине планируется в 2028 году

Лимаренко: газификация общественного транспорта на Сахалине планируется в 2028 г

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сен – РИА Новости. Власти Сахалина планируют в 2028 году перевести на газомоторное топливо весь общественный транспорт острова, заявил на пленарной сессии международного дальневосточного форума "Энергия Сахалина" губернатор Валерий Лимаренко.
"Уже почти 80% общественного транспорта использует газомоторное топливо. В 2028 году эта цифра приблизится к 100%", - сказал глава региона в своем выступлении.
По словам Лимаренко, также на островах продолжается масштабная газификация домовладений и социальных учреждений, которая на сегодняшний день превысила 65%. "Газпром" активно обеспечивает экологически чистым топливом жилые дома, котельные и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства, предприятия. На Курилах вводится в эксплуатацию энергетический центр с тремя газодизельными установками, которые будут работать на малотоннажном СПГ.
"Сегодня Сахалин является одним из ключевых нефтегазовых центров России, нашу продукцию потребляют Япония, Китай, Индия", - подчеркнул губернатор, напомнив, что ежегодно на островных проектах добывается порядка 12 миллионов тонн нефти, 30 миллиардов кубометров газа и производится свыше 10 миллионов тонн СПГ.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил в выступлении на форуме, что вопросу обеспечения газом Дальнего Востока уделяется большое внимание.
"ДФО - лидер по росту спроса на энергию. Мы вносим предложение в генеральную схему газификации РФ, которая охватывает период с 2026 по 2030 год. Все объекты, что попадут в нее, будут обеспечены газом", - подчеркнул глава ведомства.
Он также рассказал об энергетической стратегии Российской Федерации до 2050 года, которая разработана по поручению президента Владимира Путина. Этот серьезный программный документ учитывает темпы развития в топливно-энергетическом комплексе страны, особенно на Дальнем Востоке. По словам Валерия Лимаренко, Сахалину в соответствии с долгосрочной стратегией, отведена роль восточного водородного кластера.
