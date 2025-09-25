https://ria.ru/20250925/liksutov-2044228899.html

Ликсутов: регистрация на первый Московский инвест-промфорум открылась

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Регистрация на первый Московский инвестиционно-промышленный форум, который состоится 8 октября на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва", открылась, указал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.На событие приглашаются предприниматели и представители органов государственной власти и институтов развития, где они обсудят будущее инвестиционной деятельности и способы создания высокотехнологичной продукции. Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия."По поручению Сергея Собянина октябрь объявлен месяцем московской промышленности. В честь этого в столице запланировано сразу несколько крупных тематических мероприятий", — приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы слова Ликсутова.Заммэра уточнил, что это крупный фестиваль "Промфест", посвященный промышленному потенциалу столицы и активному образу жизни, хакатоны для юных специалистов и первый Московский инвестиционно-промышленный форум. Москва — лидер Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах России и по праву стала площадкой для проведения форума, добавил Ликсутов.На пленарной сессии "Москва как центр инвестиционного, промышленного и технологического развития страны" спикеры рассмотрят механизмы поддержки городских производств, а также обсудят возможности сотрудничества московских компаний с другими регионами мира. На бизнес-диалоге "Инвестиционные горизонты: партнерство ради развития" эксперты и представители предприятий поговорят о перспективах финансовой поддержки высокотехнологичных сфер промышленности столицы. Еще одна сессия — "Повестка общественного капитала для промышленных предприятий" — посвящена интеграции практик устойчивого развития на столичных производствах."Главной темой форума станет применение государственных инструментов поддержки высокотехнологичного сектора экономики. Мероприятие обеспечит диалог между властью и промышленными компаниями, тем самым станет катализатором роста научно-производственного комплекса столицы и страны в целом", — заявил министр правительства столицы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.ОЭЗ "Технополис Москва" — особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Более 230 высокотехнологичных организаций производят товары, которые работают на благо экономики города и страны. Для резидентов столичной ОЭЗ предусмотрены масштабные налоговые преференции и льготы, направленные на помощь предприятиям в расширении производства инновационных изделий.Ранее Ликсутов сообщал, что столичные предприятия, расположившие производство в особой экономической зоне "Технополис Москва", за время работы в ней создали более 27,4 тысячи новых рабочих мест.

