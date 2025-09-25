Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: регистрация на первый Московский инвест-промфорум открылась - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:15 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/liksutov-2044228899.html
Ликсутов: регистрация на первый Московский инвест-промфорум открылась
Ликсутов: регистрация на первый Московский инвест-промфорум открылась - РИА Новости, 25.09.2025
Ликсутов: регистрация на первый Московский инвест-промфорум открылась
Регистрация на первый Московский инвестиционно-промышленный форум, который состоится 8 октября на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва", открылась,... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T11:15:00+03:00
2025-09-25T11:15:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044228751_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4b41db84a986ab13585bace72bfab692.jpg
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Регистрация на первый Московский инвестиционно-промышленный форум, который состоится 8 октября на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва", открылась, указал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.На событие приглашаются предприниматели и представители органов государственной власти и институтов развития, где они обсудят будущее инвестиционной деятельности и способы создания высокотехнологичной продукции. Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия."По поручению Сергея Собянина октябрь объявлен месяцем московской промышленности. В честь этого в столице запланировано сразу несколько крупных тематических мероприятий", — приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы слова Ликсутова.Заммэра уточнил, что это крупный фестиваль "Промфест", посвященный промышленному потенциалу столицы и активному образу жизни, хакатоны для юных специалистов и первый Московский инвестиционно-промышленный форум. Москва — лидер Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах России и по праву стала площадкой для проведения форума, добавил Ликсутов.На пленарной сессии "Москва как центр инвестиционного, промышленного и технологического развития страны" спикеры рассмотрят механизмы поддержки городских производств, а также обсудят возможности сотрудничества московских компаний с другими регионами мира. На бизнес-диалоге "Инвестиционные горизонты: партнерство ради развития" эксперты и представители предприятий поговорят о перспективах финансовой поддержки высокотехнологичных сфер промышленности столицы. Еще одна сессия — "Повестка общественного капитала для промышленных предприятий" — посвящена интеграции практик устойчивого развития на столичных производствах."Главной темой форума станет применение государственных инструментов поддержки высокотехнологичного сектора экономики. Мероприятие обеспечит диалог между властью и промышленными компаниями, тем самым станет катализатором роста научно-производственного комплекса столицы и страны в целом", — заявил министр правительства столицы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.ОЭЗ "Технополис Москва" — особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Более 230 высокотехнологичных организаций производят товары, которые работают на благо экономики города и страны. Для резидентов столичной ОЭЗ предусмотрены масштабные налоговые преференции и льготы, направленные на помощь предприятиям в расширении производства инновационных изделий.Ранее Ликсутов сообщал, что столичные предприятия, расположившие производство в особой экономической зоне "Технополис Москва", за время работы в ней создали более 27,4 тысячи новых рабочих мест.
https://ria.ru/20250924/mpt-2044105795.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044228751_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_89b4798737aacbfd737b0c63aee238d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Ликсутов: регистрация на первый Московский инвест-промфорум открылась

Ликсутов: регистрация на первый Московский инвест-промышленный форум началась

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППЛиксутов: регистрация на первый Московский инвест-промышленный форум началась
Ликсутов: регистрация на первый Московский инвест-промышленный форум началась - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Ликсутов: регистрация на первый Московский инвест-промышленный форум началась
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Регистрация на первый Московский инвестиционно-промышленный форум, который состоится 8 октября на площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва", открылась, указал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На событие приглашаются предприниматели и представители органов государственной власти и институтов развития, где они обсудят будущее инвестиционной деятельности и способы создания высокотехнологичной продукции. Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия.
"По поручению Сергея Собянина октябрь объявлен месяцем московской промышленности. В честь этого в столице запланировано сразу несколько крупных тематических мероприятий", — приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы слова Ликсутова.
Заммэра уточнил, что это крупный фестиваль "Промфест", посвященный промышленному потенциалу столицы и активному образу жизни, хакатоны для юных специалистов и первый Московский инвестиционно-промышленный форум. Москва — лидер Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах России и по праву стала площадкой для проведения форума, добавил Ликсутов.
На пленарной сессии "Москва как центр инвестиционного, промышленного и технологического развития страны" спикеры рассмотрят механизмы поддержки городских производств, а также обсудят возможности сотрудничества московских компаний с другими регионами мира. На бизнес-диалоге "Инвестиционные горизонты: партнерство ради развития" эксперты и представители предприятий поговорят о перспективах финансовой поддержки высокотехнологичных сфер промышленности столицы. Еще одна сессия — "Повестка общественного капитала для промышленных предприятий" — посвящена интеграции практик устойчивого развития на столичных производствах.
"Главной темой форума станет применение государственных инструментов поддержки высокотехнологичного сектора экономики. Мероприятие обеспечит диалог между властью и промышленными компаниями, тем самым станет катализатором роста научно-производственного комплекса столицы и страны в целом", — заявил министр правительства столицы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба.
ОЭЗ "Технополис Москва" — особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Более 230 высокотехнологичных организаций производят товары, которые работают на благо экономики города и страны. Для резидентов столичной ОЭЗ предусмотрены масштабные налоговые преференции и льготы, направленные на помощь предприятиям в расширении производства инновационных изделий.
Ранее Ликсутов сообщал, что столичные предприятия, расположившие производство в особой экономической зоне "Технополис Москва", за время работы в ней создали более 27,4 тысячи новых рабочих мест.
Проект коммерческой недвижимости - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Эксперт: проекты в рамках МПТ обеспечивают спрос на коммерческие площади
24 сентября, 18:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовМаксим ЛиксутовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала