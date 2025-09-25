Рейтинг@Mail.ru
Лихачев проведет консультации с Гросси - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:25 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/lihachev-2044434973.html
Лихачев проведет консультации с Гросси
Лихачев проведет консультации с Гросси - РИА Новости, 25.09.2025
Лихачев проведет консультации с Гросси
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что в пятницу в Москве проведет "очень глубокие консультации" с главой МАГАТЭ Рафаэлем... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T21:25:00+03:00
2025-09-25T21:25:00+03:00
москва
алексей лихачев
рафаэль гросси
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024235117_0:48:3044:1760_1920x0_80_0_0_ed2eed892b4ebd2679856d2bec0afa02.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что в пятницу в Москве проведет "очень глубокие консультации" с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "У нас впереди с ним (Гросси - ред.) завтра очень глубокие консультации", - сказал Лихачев тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. По словам генерального директора, будет обсуждаться тема украинских провокаций в отношении российских АЭС.
https://ria.ru/20250925/lukhachev-2044433520.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024235117_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_16f0e5eb57d1e076d74156e6da9121f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, алексей лихачев, рафаэль гросси, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Москва, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Лихачев проведет консультации с Гросси

Лихачев сообщил, что проведет подробные консультации с Гросси

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что в пятницу в Москве проведет "очень глубокие консультации" с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"У нас впереди с ним (Гросси - ред.) завтра очень глубокие консультации", - сказал Лихачев тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
По словам генерального директора, будет обсуждаться тема украинских провокаций в отношении российских АЭС.
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Лихачев сообщил о предстоящей встрече Путина и Гросси
Вчера, 21:16
 
МоскваАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала