Лихачев проведет консультации с Гросси

2025-09-25T21:25:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что в пятницу в Москве проведет "очень глубокие консультации" с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "У нас впереди с ним (Гросси - ред.) завтра очень глубокие консультации", - сказал Лихачев тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. По словам генерального директора, будет обсуждаться тема украинских провокаций в отношении российских АЭС.

