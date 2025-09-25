https://ria.ru/20250925/lihachev-2044434973.html
Лихачев проведет консультации с Гросси
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что в пятницу в Москве проведет "очень глубокие консультации" с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. "У нас впереди с ним (Гросси - ред.) завтра очень глубокие консультации", - сказал Лихачев тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. По словам генерального директора, будет обсуждаться тема украинских провокаций в отношении российских АЭС.
