Лавров назвал односторонние санкции угрозой мировой экономике - РИА Новости, 25.09.2025
18:58 25.09.2025 (обновлено: 21:00 25.09.2025)
Лавров назвал односторонние санкции угрозой мировой экономике
2025-09-25T18:58:00+03:00
2025-09-25T21:00:00+03:00
в мире
россия
ближний восток
сергей лавров
оон
ООН, 25 сен - РИА Новости. Односторонние санкции представляют серьезную угрозу для мировой экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Односторонние экономические рестрикции, тарифные войны, прямой шантаж участников международной торговли, грубо нарушающие устав всемирной организации, не только бьют по наиболее уязвимым, незащищенным слоям населения, но и в целом представляют серьезную угрозу мировой экономике, в том числе путем фрагментации рынков и нарушения цепочек поставок", - сказал Лавров, выступая на заседании "Группы двадцати" в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Он также отметил, что отказ от соблюдения принципов Устава ООН - "проявление неоколониальных амбиций", которое "ведет к росту глобальной нестабильности, множит региональные конфликты". В качестве примеров он привел "спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине" и эскалацию на Ближнем Востоке, где гуманитарная катастрофа в Газе унесла жизни 65 тысяч человек.
в мире, россия, ближний восток, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Группы двадцати в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Группы двадцати в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
ООН, 25 сен - РИА Новости. Односторонние санкции представляют серьезную угрозу для мировой экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Односторонние экономические рестрикции, тарифные войны, прямой шантаж участников международной торговли, грубо нарушающие устав всемирной организации, не только бьют по наиболее уязвимым, незащищенным слоям населения, но и в целом представляют серьезную угрозу мировой экономике, в том числе путем фрагментации рынков и нарушения цепочек поставок", - сказал Лавров, выступая на заседании "Группы двадцати" в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
Он также отметил, что отказ от соблюдения принципов Устава ООН - "проявление неоколониальных амбиций", которое "ведет к росту глобальной нестабильности, множит региональные конфликты". В качестве примеров он привел "спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине" и эскалацию на Ближнем Востоке, где гуманитарная катастрофа в Газе унесла жизни 65 тысяч человек.
