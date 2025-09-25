https://ria.ru/20250925/lavrov-2044399418.html

Лавров назвал односторонние санкции угрозой мировой экономике

ООН, 25 сен - РИА Новости. Односторонние санкции представляют серьезную угрозу для мировой экономики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Односторонние экономические рестрикции, тарифные войны, прямой шантаж участников международной торговли, грубо нарушающие устав всемирной организации, не только бьют по наиболее уязвимым, незащищенным слоям населения, но и в целом представляют серьезную угрозу мировой экономике, в том числе путем фрагментации рынков и нарушения цепочек поставок", - сказал Лавров, выступая на заседании "Группы двадцати" в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Он также отметил, что отказ от соблюдения принципов Устава ООН - "проявление неоколониальных амбиций", которое "ведет к росту глобальной нестабильности, множит региональные конфликты". В качестве примеров он привел "спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине" и эскалацию на Ближнем Востоке, где гуманитарная катастрофа в Газе унесла жизни 65 тысяч человек.

