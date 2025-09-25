https://ria.ru/20250925/lavrov-2044398799.html

Лавров призвал G20 сосредоточиться на экономических вопросах

ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы "Группа двадцати" не втягивалась в обсуждение военно-политических вопросов, а фокусировалась на экономических сюжетах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Особо отмечу масштабный созидательный потенциал "Группы двадцати", состав которой отражает современные геополитические реалии. Ведь в нее входят как динамично развивающиеся новые центры влияния, включая государства БРИКС, так и страны "семерки", - сказал Лавров, выступая на министерском заседании G20, которое проходит "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН. "Исходим из того, что "Группа двадцати" должна - как это и было изначально задумано - фокусироваться на экономических сюжетах, не втягиваясь в попытки предрешить вопросы военно-политической повестки дня в ущерб прерогативам ООН и ее Совета Безопасности", - добавил министр. Он подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее воплощение в жизнь договоренностей, достигнутых в рамках "двадцатки", об усилении в МВФ и Всемирном банке роли стран Глобального Юга и Востока с учетом их реального веса в мировой экономике. "Также важно реанимировать деятельность ВТО как единственного признанного регулятора многосторонней торговли", - сказал Лавров. По его словам, девиз текущего председательства ЮАР "Убунту" означает "я есть, потому что мы есть". "Иными словами, речь идет о взаимосвязанности между народами. Надеемся, что предстоящий в ноябре саммит "Группы двадцати" в Йоханнесбурге пошлет мощный сигнал в русле данной объединительной философии, станет важной вехой в деле решения многочисленных проблем современности", - заключил он.

