Лавров призвал G20 сосредоточиться на экономических вопросах - РИА Новости, 25.09.2025
18:57 25.09.2025 (обновлено: 20:14 25.09.2025)
Лавров призвал G20 сосредоточиться на экономических вопросах
ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы "Группа двадцати" не втягивалась в обсуждение военно-политических вопросов, а фокусировалась на экономических сюжетах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Особо отмечу масштабный созидательный потенциал "Группы двадцати", состав которой отражает современные геополитические реалии. Ведь в нее входят как динамично развивающиеся новые центры влияния, включая государства БРИКС, так и страны "семерки", - сказал Лавров, выступая на министерском заседании G20, которое проходит "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН. "Исходим из того, что "Группа двадцати" должна - как это и было изначально задумано - фокусироваться на экономических сюжетах, не втягиваясь в попытки предрешить вопросы военно-политической повестки дня в ущерб прерогативам ООН и ее Совета Безопасности", - добавил министр. Он подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее воплощение в жизнь договоренностей, достигнутых в рамках "двадцатки", об усилении в МВФ и Всемирном банке роли стран Глобального Юга и Востока с учетом их реального веса в мировой экономике. "Также важно реанимировать деятельность ВТО как единственного признанного регулятора многосторонней торговли", - сказал Лавров. По его словам, девиз текущего председательства ЮАР "Убунту" означает "я есть, потому что мы есть". "Иными словами, речь идет о взаимосвязанности между народами. Надеемся, что предстоящий в ноябре саммит "Группы двадцати" в Йоханнесбурге пошлет мощный сигнал в русле данной объединительной философии, станет важной вехой в деле решения многочисленных проблем современности", - заключил он.
Лавров призвал G20 сосредоточиться на экономических вопросах

Лавров: G20 должна фокусироваться на экономических, а не политических вопросах

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Группы двадцати в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Группы двадцати в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Группы двадцати в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2025
ООН, 25 сен - РИА Новости. Россия выступает за то, чтобы "Группа двадцати" не втягивалась в обсуждение военно-политических вопросов, а фокусировалась на экономических сюжетах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Особо отмечу масштабный созидательный потенциал "Группы двадцати", состав которой отражает современные геополитические реалии. Ведь в нее входят как динамично развивающиеся новые центры влияния, включая государства БРИКС, так и страны "семерки", - сказал Лавров, выступая на министерском заседании G20, которое проходит "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
"Исходим из того, что "Группа двадцати" должна - как это и было изначально задумано - фокусироваться на экономических сюжетах, не втягиваясь в попытки предрешить вопросы военно-политической повестки дня в ущерб прерогативам ООН и ее Совета Безопасности", - добавил министр.
Он подчеркнул, что Россия выступает за скорейшее воплощение в жизнь договоренностей, достигнутых в рамках "двадцатки", об усилении в МВФ и Всемирном банке роли стран Глобального Юга и Востока с учетом их реального веса в мировой экономике.
"Также важно реанимировать деятельность ВТО как единственного признанного регулятора многосторонней торговли", - сказал Лавров.
По его словам, девиз текущего председательства ЮАР "Убунту" означает "я есть, потому что мы есть".
"Иными словами, речь идет о взаимосвязанности между народами. Надеемся, что предстоящий в ноябре саммит "Группы двадцати" в Йоханнесбурге пошлет мощный сигнал в русле данной объединительной философии, станет важной вехой в деле решения многочисленных проблем современности", - заключил он.
