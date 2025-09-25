Рейтинг@Mail.ru
Лавров указал главе МИД Швейцарии на потерю нейтралитета у страны - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/lavrov-2044173632.html
Лавров указал главе МИД Швейцарии на потерю нейтралитета у страны
Лавров указал главе МИД Швейцарии на потерю нейтралитета у страны - РИА Новости, 25.09.2025
Лавров указал главе МИД Швейцарии на потерю нейтралитета у страны
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил главе МИД Швейцарии Иньяцио Кассису, что Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T02:54:00+03:00
2025-09-25T02:54:00+03:00
в мире
швейцария
россия
сергей лавров
обсе
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155569/22/1555692274_0:0:2726:1533_1920x0_80_0_0_e86e63c3b038ac21d997fe49309dadae.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил главе МИД Швейцарии Иньяцио Кассису, что Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника. Встреча Лаврова и Кассиса прошла "на полях" недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. "Рассмотрены отдельные актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта. С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями Конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении", - говорится в сообщении МИД. Кроме того, министры обсудили деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Российская сторона подробно рассказала о своей оценке "причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества".
https://ria.ru/20250925/lavrov-2044151253.html
https://ria.ru/20250924/lavrov-2044146115.html
швейцария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155569/22/1555692274_0:0:2726:2045_1920x0_80_0_0_9cd412abe8d57237c8514fcf3ad5c291.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, россия, сергей лавров, обсе, оон
В мире, Швейцария, Россия, Сергей Лавров, ОБСЕ, ООН
Лавров указал главе МИД Швейцарии на потерю нейтралитета у страны

Лавров: Швейцария утратила реноме нейтрального посредника

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил главе МИД Швейцарии Иньяцио Кассису, что Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника.
Встреча Лаврова и Кассиса прошла "на полях" недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН
01:40
"Рассмотрены отдельные актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта. С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями Конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении", - говорится в сообщении МИД.
Кроме того, министры обсудили деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Российская сторона подробно рассказала о своей оценке "причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Время пришло. Лавров объяснил США, что действительно происходит на Украине
Вчера, 22:02
 
В миреШвейцарияРоссияСергей ЛавровОБСЕООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала