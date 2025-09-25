https://ria.ru/20250925/lavrov-2044173632.html

Лавров указал главе МИД Швейцарии на потерю нейтралитета у страны

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил главе МИД Швейцарии Иньяцио Кассису, что Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника. Встреча Лаврова и Кассиса прошла "на полях" недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. "Рассмотрены отдельные актуальные международные вопросы, в том числе урегулирование украинского конфликта. С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями Конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении", - говорится в сообщении МИД. Кроме того, министры обсудили деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Российская сторона подробно рассказала о своей оценке "причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества".

