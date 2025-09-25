Рейтинг@Mail.ru
Лавров проводит встречу с главой МИД Сербии - РИА Новости, 25.09.2025
01:14 25.09.2025 (обновлено: 01:44 25.09.2025)
Лавров проводит встречу с главой МИД Сербии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН встречу с главой МИД Сербии Марко Джуричем. РИА Новости, 25.09.2025
в мире
россия
сербия
сша
сергей лавров
марко джурич
марко рубио
генеральная ассамблея оон
ООН, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН встречу с главой МИД Сербии Марко Джуричем. Перед началом встречи министры тепло поприветствовали друг друга, после чего переговоры продолжились в закрытом формате. В МИД РФ по итогам встречи сообщили, что министры констатировали поступательное развитие отношений стратегического партнерства между двумя странами, сохранение интенсивности и содержательности контактов."Обсуждены основные вопросы двустороннего взаимодействия. Подробно рассмотрена координация работы в международных организациях, региональные дела с акцентом на ситуации в сербском Автономном крае Косово и Метохия и Республике Сербской (Босния и Герцеговина). С российской стороны подтверждена всецелая поддержка территориальной целостности и суверенитета Сербии", - добавили в министерстве.В среду российский министр провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главами МИД Словакии, Венгрии, Кубы, Доминиканской республики, Вьетнама, Марокко, президентом МККК и главами МИД Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.
в мире, россия, сербия, сша, сергей лавров, марко джурич, марко рубио, генеральная ассамблея оон, оон, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Россия, Сербия, США, Сергей Лавров, Марко Джурич, Марко Рубио, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
ООН, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН встречу с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
Перед началом встречи министры тепло поприветствовали друг друга, после чего переговоры продолжились в закрытом формате.
В МИД РФ по итогам встречи сообщили, что министры констатировали поступательное развитие отношений стратегического партнерства между двумя странами, сохранение интенсивности и содержательности контактов.
"Обсуждены основные вопросы двустороннего взаимодействия. Подробно рассмотрена координация работы в международных организациях, региональные дела с акцентом на ситуации в сербском Автономном крае Косово и Метохия и Республике Сербской (Босния и Герцеговина). С российской стороны подтверждена всецелая поддержка территориальной целостности и суверенитета Сербии", - добавили в министерстве.
В среду российский министр провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главами МИД Словакии, Венгрии, Кубы, Доминиканской республики, Вьетнама, Марокко, президентом МККК и главами МИД Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.
