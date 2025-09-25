https://ria.ru/20250925/lavrov-2044167770.html
Лавров проводит встречу с главой МИД Сербии
ООН, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН встречу с главой МИД Сербии Марко Джуричем. Перед началом встречи министры тепло поприветствовали друг друга, после чего переговоры продолжились в закрытом формате. В МИД РФ по итогам встречи сообщили, что министры констатировали поступательное развитие отношений стратегического партнерства между двумя странами, сохранение интенсивности и содержательности контактов."Обсуждены основные вопросы двустороннего взаимодействия. Подробно рассмотрена координация работы в международных организациях, региональные дела с акцентом на ситуации в сербском Автономном крае Косово и Метохия и Республике Сербской (Босния и Герцеговина). С российской стороны подтверждена всецелая поддержка территориальной целостности и суверенитета Сербии", - добавили в министерстве.В среду российский министр провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главами МИД Словакии, Венгрии, Кубы, Доминиканской республики, Вьетнама, Марокко, президентом МККК и главами МИД Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.
