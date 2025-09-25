https://ria.ru/20250925/lavrov-2044167770.html

Лавров проводит встречу с главой МИД Сербии

Лавров проводит встречу с главой МИД Сербии - РИА Новости, 25.09.2025

Лавров проводит встречу с главой МИД Сербии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН встречу с главой МИД Сербии Марко Джуричем. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T01:14:00+03:00

2025-09-25T01:14:00+03:00

2025-09-25T01:44:00+03:00

в мире

россия

сербия

сша

сергей лавров

марко джурич

марко рубио

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

ООН, 25 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит "на полях" недели высокого уровня Генассамблеи ООН встречу с главой МИД Сербии Марко Джуричем. Перед началом встречи министры тепло поприветствовали друг друга, после чего переговоры продолжились в закрытом формате. В МИД РФ по итогам встречи сообщили, что министры констатировали поступательное развитие отношений стратегического партнерства между двумя странами, сохранение интенсивности и содержательности контактов."Обсуждены основные вопросы двустороннего взаимодействия. Подробно рассмотрена координация работы в международных организациях, региональные дела с акцентом на ситуации в сербском Автономном крае Косово и Метохия и Республике Сербской (Босния и Герцеговина). С российской стороны подтверждена всецелая поддержка территориальной целостности и суверенитета Сербии", - добавили в министерстве.В среду российский министр провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, главами МИД Словакии, Венгрии, Кубы, Доминиканской республики, Вьетнама, Марокко, президентом МККК и главами МИД Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер.

https://ria.ru/20250924/serbiya-2044142804.html

https://ria.ru/20250925/lavrov-2044166813.html

россия

сербия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сербия, сша, сергей лавров, марко джурич, марко рубио, генеральная ассамблея оон, оон, международный комитет красного креста (мккк)