Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН

2025-09-25T01:40:00+03:00

2025-09-25T01:40:00+03:00

2025-09-25T03:34:00+03:00

НЬЮ-ЙОРК, 25 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел серию переговоров в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН.Встреча с госсекретарем СШАНа переговорах с госсекретарем США Марко Рубио Лавров обсудил ситуацию на Украине и развитие двусторонних отношений.Ключевые заявления:Переговоры с главой МИД СловакииНа встрече с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром Лавров обсудил практические вопросы двусторонних отношений, в том числе взаимодействие в торгово-экономической сфере.После переговоров Бланар отметил, что Россия лучше адаптировалась к европейским санкциям, чем сам Евросоюз. Глава МИД подчеркнул, что у Словакии нет альтернативы российским энергоносителям, из-за чего она попросила Еврокомиссию исключить ее из плана по отказу от них. Словакия может потерять более десяти миллиардов евро, если прекратит поставки, добавил Бланар."Мы сказали: "Ок, но у нас специфическое положение, и мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Итак, давайте сделаем исключение и продолжим (покупать российские энергоносители. — Прим. ред.) в течение определенного времени".Кроме того, он поддержал критику Трампа в адрес миграционной политики Евросоюза. Накануне американский президент назвал проблемы в этой сфере "одной из голов монстра", разрушающего Европу.Встреча с министром иностранных дел ВенгрииС главой МИД Венгрии Петером Сийярто Лавров обсудил широкий круг практических вопросов двустороннего сотрудничества в различных областях.Они обменялись мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, в том числе конфликте на Украине.После встречи Сийярто отметил важность российско-американских контактов для стабильности в мире."Пока продолжаются контакты на высоком уровне между Россией и США, мы можем надеяться, что удастся избежать самого худшего сценария — начала третьей мировой войны".Он призвал Европу приложить усилия для решения конфликта, но, по его мнению, поведение многих лидеров говорит об их готовности подорвать мирный процесс.Сийярто подчеркнул, что Венгрия продолжит сотрудничество с Россией в сфере энергетики, так как национальный интерес страны — осуществление надежных поставок необходимых ресурсов."Откровенно говоря, без российских нефти и газа это невозможно. И это не имеет никакого отношения к политике или идеологии. Поставки энергоресурсов — очень практический вопрос".Ранее в эфире телеканала М1 он обвинил европейские страны в лицемерии. По его словам, Венгрия покупает лишь 2,2 процента российского экспорта нефти, в то время как другие — в разы больше через посредников из Азии.Переговоры с главой МКККТакже Лавров провел переговоры с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер. Они затронули вопросы гуманитарной деятельности на ключевых региональных направлениях, в том числе украинский кризис, сектор Газа, Сирию и Судан.Стороны обсудили текущие параметры работы МККК в России и подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении регулярных контактов и укреплении практического сотрудничества.Потеря нейтралитетаНа встрече с главой МИД Швейцарии Лавров указал, что страна больше не заслуживает доверие нейтрального посредника."С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями Конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении".Кроме того:Другие встречиТакже Лавров побеседовал:

