Лавров провел серию встреч на полях Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 25 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров провел серию переговоров в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
Встреча с госсекретарем США
На переговорах с госсекретарем США Марко Рубио Лавров обсудил ситуацию на Украине и развитие двусторонних отношений.
Ключевые заявления:
- Главы внешнеполитических ведомств подтвердили обоюдную заинтересованность в решении кризиса;
- Лавров акцентировал готовность Москвы придерживаться линии, выработанной Трампом и Путиным на Аляске;
- Министр отметил неприемлемость схем, продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими странами;
- Дипломаты "сверили часы" по комплексу двусторонних отношений;
- Они отметили важность возобновления работы дипмиссий;
- Стороны условились продолжить конструктивный диалог по линии внешнеполитических ведомств;
- Рубио повторил призыв американского президента Дональда Трампа к прекращению конфликта на Украине;
- Госсекретарь попросил Россию принять меры для достижения долгосрочного мира.
Переговоры с главой МИД Словакии
На встрече с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром Лавров обсудил практические вопросы двусторонних отношений, в том числе взаимодействие в торгово-экономической сфере.
После переговоров Бланар отметил, что Россия лучше адаптировалась к европейским санкциям, чем сам Евросоюз. Глава МИД подчеркнул, что у Словакии нет альтернативы российским энергоносителям, из-за чего она попросила Еврокомиссию исключить ее из плана по отказу от них. Словакия может потерять более десяти миллиардов евро, если прекратит поставки, добавил Бланар.
"Мы сказали: "Ок, но у нас специфическое положение, и мы хотели бы иметь какую-то оговорку о приостановке или пересмотре, чтобы учесть нашу ситуацию, если цены сильно вырастут. Итак, давайте сделаем исключение и продолжим (покупать российские энергоносители. — Прим. ред.) в течение определенного времени".
Кроме того, он поддержал критику Трампа в адрес миграционной политики Евросоюза. Накануне американский президент назвал проблемы в этой сфере "одной из голов монстра", разрушающего Европу.
Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром "на полях" мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Встреча с министром иностранных дел Венгрии
С главой МИД Венгрии Петером Сийярто Лавров обсудил широкий круг практических вопросов двустороннего сотрудничества в различных областях.
Они обменялись мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, в том числе конфликте на Украине.
После встречи Сийярто отметил важность российско-американских контактов для стабильности в мире.
"Пока продолжаются контакты на высоком уровне между Россией и США, мы можем надеяться, что удастся избежать самого худшего сценария — начала третьей мировой войны".
Он призвал Европу приложить усилия для решения конфликта, но, по его мнению, поведение многих лидеров говорит об их готовности подорвать мирный процесс.
Сийярто подчеркнул, что Венгрия продолжит сотрудничество с Россией в сфере энергетики, так как национальный интерес страны — осуществление надежных поставок необходимых ресурсов.
"Откровенно говоря, без российских нефти и газа это невозможно. И это не имеет никакого отношения к политике или идеологии. Поставки энергоресурсов — очень практический вопрос".
Ранее в эфире телеканала М1 он обвинил европейские страны в лицемерии. По его словам, Венгрия покупает лишь 2,2 процента российского экспорта нефти, в то время как другие — в разы больше через посредников из Азии.
Переговоры с главой МККК
Стороны обсудили текущие параметры работы МККК в России и подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении регулярных контактов и укреплении практического сотрудничества.
Встреча Сергея Лаврова с Президентом Международного комитета Красного Креста в Нью-Йорке
Встреча Сергея Лаврова с Президентом Международного комитета Красного Креста в Нью-Йорке
Потеря нейтралитета
На встрече с главой МИД Швейцарии Лавров указал, что страна больше не заслуживает доверие нейтрального посредника.
"С российской стороны акцентирована утрата Швейцарией реноме заслуживавшего доверия нейтрального посредника. Отмечено, что проводимая властями Конфедерации недружественная политика в отношении России не может не учитываться при выстраивании российской линии на швейцарском направлении".
Кроме того:
- стороны рассмотрели отдельные актуальные международные вопросы, включая украинский конфликт;
- обсудили деятельность ОБСЕ, председательство в которой перейдет к Швейцарии в следующем году;
- Москва отметила удручающее положение дел в этой организации.
Другие встречи
Также Лавров побеседовал:
- с главами МИД Кубы и Доминиканской республики Бруно Родригесом и Роберто Альваресом;
- министром иностранных дел Марокко Насером Буритой;
- главами МИД Конфедерации государств Сахеля, в которую входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер;