В Совфеде рассказали, сколько нужно на восстановление культурных объектов

Гумерова: на восстановление культурного наследия в РФ нужно 1,7 трлн рублей
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сен – РИА Новости. Общая потребность финансовых ресурсов на восстановление всех объектов культурного наследия (ОКН) в России, по данным Минкультуры РФ, составляет порядка 1,7 триллиона рублей, сказала глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
Сенатор провела заседание секции на тему "Сохранение и актуализация культурного наследия: законодательное регулирование и новые подходы". Мероприятие состоялось в рамках X Парламентского форума "Историко-культурное наследие России".
По словам Гумеровой, совместно с министерством культуры РФ был проведен опрос регионов на предмет количества ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии. "Выявлено порядка 14 тысяч таких объектов. Ещё 10 тысяч ОКН требуют незамедлительного принятия мер по их восстановлению. Общая потребность на восстановление всех объектов по информации профильного министерства составляет порядка 1,7 триллиона рублей", - отметила политик.
Глава комитета подчеркнула, что в настоящее время по поручению президента РФ разрабатывается программа сохранения объектов культурного наследия, рассчитанная на период 2025 - 2045 годов. "До 1 июня 2026 года в России инвентаризируют ОКН, включенные в единый реестр и находящиеся в неудовлетворительном состоянии", - рассказала она.
Кроме того, в рамках выполнения поручений президента РФ по реализации послания Федеральному Собранию, "подготовлены и внесены в Государственную Думу законопроекты, которые позволят не только обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия, но и активно вовлекать их в хозяйственный оборот, использовать в современной жизни", подчеркнула Гумерова. -0-