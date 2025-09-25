В КТК рассказали о последствиях атаки БПЛА на Новороссийск
На терминале КТК под Новороссийском приостановили погрузку из-за атаки БПЛА ВСУ
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциумНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума
© Фото : Каспийский трубопроводный консорциум
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Погрузка танкеров на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском была приостановлена после вчерашней атаки беспилотников, но сейчас возобновляется после отмены соответствующего сигнала, сообщили журналистам в компании.
Накануне, в среду, офис КТК в Новороссийске был поврежден при массированной атаке БПЛА на центр города, два работника получили ранения. Сейчас сотрудники находятся в больнице, им оказана первая медицинская помощь, проведено и предстоит проведение хирургических операций. Работа офиса КТК временно приостановлена, персонал переведен на дистанционную работу, проводится оценка ущерба и восстановление.
"На морском терминале КТК после объявления общегородского сигнала тревоги с ночи 24 сентября была остановлена погрузка танкеров, суда отведены на рейдовые стоянки согласно указаниям капитана морского порта Новороссийск. Данное действие является регулярным при объявлении вышеуказанного сигнала. Погрузка возобновляется после отмены сигнала и в зависимости от актуальных погодных условий", - сообщили в КТК.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отмене сигнала атаки БПЛА в среду вечером. Соответственно, отгрузка нефти начала возобновляться вечером среды, уточнили в компании.
КТК объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, США, Казахстана и ряда стран Западной Европы, и подобные вчерашней атаки беспилотников "неминуемо влекут за собой масштабные экологические последствия и нарушение ритмичности рабочих процессов КТК, в том числе по отгрузке нефти на мировой рынок зарубежными грузоотправителями", также сказано в заявлении коллектива.
Депутат сравнил атаку ВСУ на Новороссийск с нападением бешеных волков
24 сентября, 16:40