Котюков пожелал победы красноярской сборной на олимпиаде по финбезопасности

КРАСНОЯРСК, 25 сен - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в преддверии Международной олимпиады по финансовой безопасности встретился со сборной региона и пожелал участникам удачи, сообщает пресс-служба губернатора региона. Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится под патронажем президента России и правительства РФ и в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Огркомитет по подготовке и проведению олимпиады возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В 2024 году в финал Международной олимпиады вышли представители 36 стран. Финал олимпиады состоится в Красноярске 29 сентября по 3 октября и объединит более 40 стран. "Котюков встретился с победителями отборочного этапа V Международной олимпиады по финансовой безопасности. Школьники и студенты Сибирского федерального университета рассказали главе региона о том, как прошли конкурсные испытания и с каким настроем они готовятся к финалу престижного события... Михаил Котюков поддержал ребят и отметил, будущая профессия молодых людей – на острие современных вызовов", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, команды Красноярского края в течение пяти лет достойно представляют регион на этих соревнованиях. В прошлом году в финал вышли 15 студентов СФУ, четверо из них одержали победу. В этом году финалистами олимпиады от Красноярского края стали 23 студента СФУ, 16 из них обучаются юриспруденции, пятеро – экономической безопасности, еще двое – информационной безопасности и международным отношениям. Также, к финальному этапу пришли пять ребят из физико-математической школы СФУ и один из железногорской Школы космонавтики. По числу студентов и школьников, участвующих в финальном этапе, Красноярский край лидирует в СФО. На встрече молодые люди – победители олимпиады прошлых лет – рассказали главе края о своем опыте участия в престижном событии и поделились с губернатором своими идеями по продвижению финансовой грамотности, задали вопросы на самые разные темы – от безопасности национального мессенджера Max до инструментов мотивации молодежи. "Одна из ключевых целей олимпиады – вовлечь молодёжь в решение задач по обеспечению финансовой безопасности и сформировать в обществе соответствующую культуру. Важно сделать эти принципы жизненными ценностями и установками для каждого гражданина страны. Именно поэтому вы можете и должны стать своего рода послами – делиться знаниями со сверстниками, друзьями, выступать экспертами для широкого круга людей. Это особенно актуально сегодня, когда люди все чаще сталкиваются с мошенничеством, и именно вы должны быть на шаг впереди", - сказал Котюков.
