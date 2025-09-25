Рейтинг@Mail.ru
Клепиков: Белгородская облдума провела первое заседание нового созыва - РИА Новости, 25.09.2025
Белгородская область
Белгородская область
 
17:17 25.09.2025
Клепиков: Белгородская облдума провела первое заседание нового созыва
Клепиков: Белгородская облдума провела первое заседание нового созыва - РИА Новости, 25.09.2025
Клепиков: Белгородская облдума провела первое заседание нового созыва
Первое заседание Белгородской областной Думы восьмого созыва состоялось в четверг, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков. РИА Новости, 25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Первое заседание Белгородской областной Думы восьмого созыва состоялось в четверг, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков. Он отметил, что в обновленном составе Думы представлены как опытные депутаты, так и впервые избранные парламентарии. Среди них – Герои России, участники СВО, общественные деятели, представители промышленного сектора, сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта. "Основными принципами деятельности депутатского корпуса, как и прежде, станет конструктивное взаимодействие, слаженная командная работа по формированию и совершенствованию регионального законодательства, укреплению социально-экономического потенциала Белгородской области", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Спикер облдумы поблагодарил коллег за решение о переизбрании его на должность председателя Белгородской областной Думы. "Впереди предстоит много работы. Ситуация в регионе остается непростой. Прошлые годы показали, что жизнь в прифронтовых условиях требует оперативных решений и незамедлительных ответов на все вызовы", – заверил Клепиков. В рамках первого заседания в новом составе заксобрания были зарегистрированы три фракции. Во фракцию "Единая Россия" вошли 46 депутатов, а в состав фракций ЛДПР и КПРФ – по два представителя. Также были утверждены состав профильных комитетов Белгородской областной Думы восьмого созыва и выбраны их руководители. Количество комитетов осталось прежним – восемь, как и их наименования и основные направления работы. Помимо этого, парламентарии выбрали представителя от облдумы в Совете Федерации – ею стала Анна Кочерова. "Убежден, что ее бесценный опыт, высокий профессионализм, деловые и нравственные человеческие качества станут надежной опорой в представлении интересов нашей родного региона на федеральном уровне. От всей души желаю Анне Михайловне больших успехов в новой ответственной должности", – сказал Клепиков.
белгородская область
россия
Клепиков: Белгородская облдума провела первое заседание нового созыва

Юрий Клепиков: состоялось первое заседание нового созыва Белгородской облдумы

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Первое заседание Белгородской областной Думы восьмого созыва состоялось в четверг, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков.
Он отметил, что в обновленном составе Думы представлены как опытные депутаты, так и впервые избранные парламентарии. Среди них – Герои России, участники СВО, общественные деятели, представители промышленного сектора, сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта.
"Основными принципами деятельности депутатского корпуса, как и прежде, станет конструктивное взаимодействие, слаженная командная работа по формированию и совершенствованию регионального законодательства, укреплению социально-экономического потенциала Белгородской области", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
Спикер облдумы поблагодарил коллег за решение о переизбрании его на должность председателя Белгородской областной Думы.
"Впереди предстоит много работы. Ситуация в регионе остается непростой. Прошлые годы показали, что жизнь в прифронтовых условиях требует оперативных решений и незамедлительных ответов на все вызовы", – заверил Клепиков.
В рамках первого заседания в новом составе заксобрания были зарегистрированы три фракции. Во фракцию "Единая Россия" вошли 46 депутатов, а в состав фракций ЛДПР и КПРФ – по два представителя.
Также были утверждены состав профильных комитетов Белгородской областной Думы восьмого созыва и выбраны их руководители. Количество комитетов осталось прежним – восемь, как и их наименования и основные направления работы. Помимо этого, парламентарии выбрали представителя от облдумы в Совете Федерации – ею стала Анна Кочерова.
"Убежден, что ее бесценный опыт, высокий профессионализм, деловые и нравственные человеческие качества станут надежной опорой в представлении интересов нашей родного региона на федеральном уровне. От всей души желаю Анне Михайловне больших успехов в новой ответственной должности", – сказал Клепиков.
