https://ria.ru/20250925/klepikov-2044354325.html
Клепиков: Белгородская облдума провела первое заседание нового созыва
Клепиков: Белгородская облдума провела первое заседание нового созыва - РИА Новости, 25.09.2025
Клепиков: Белгородская облдума провела первое заседание нового созыва
Первое заседание Белгородской областной Думы восьмого созыва состоялось в четверг, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:17:00+03:00
2025-09-25T17:17:00+03:00
2025-09-25T17:17:00+03:00
белгородская область
политика
белгородская область
россия
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
единая россия
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044353768_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a59b61a02197bbb287b5e5a6ac2d9567.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Первое заседание Белгородской областной Думы восьмого созыва состоялось в четверг, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков. Он отметил, что в обновленном составе Думы представлены как опытные депутаты, так и впервые избранные парламентарии. Среди них – Герои России, участники СВО, общественные деятели, представители промышленного сектора, сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта. "Основными принципами деятельности депутатского корпуса, как и прежде, станет конструктивное взаимодействие, слаженная командная работа по формированию и совершенствованию регионального законодательства, укреплению социально-экономического потенциала Белгородской области", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Спикер облдумы поблагодарил коллег за решение о переизбрании его на должность председателя Белгородской областной Думы. "Впереди предстоит много работы. Ситуация в регионе остается непростой. Прошлые годы показали, что жизнь в прифронтовых условиях требует оперативных решений и незамедлительных ответов на все вызовы", – заверил Клепиков. В рамках первого заседания в новом составе заксобрания были зарегистрированы три фракции. Во фракцию "Единая Россия" вошли 46 депутатов, а в состав фракций ЛДПР и КПРФ – по два представителя. Также были утверждены состав профильных комитетов Белгородской областной Думы восьмого созыва и выбраны их руководители. Количество комитетов осталось прежним – восемь, как и их наименования и основные направления работы. Помимо этого, парламентарии выбрали представителя от облдумы в Совете Федерации – ею стала Анна Кочерова. "Убежден, что ее бесценный опыт, высокий профессионализм, деловые и нравственные человеческие качества станут надежной опорой в представлении интересов нашей родного региона на федеральном уровне. От всей души желаю Анне Михайловне больших успехов в новой ответственной должности", – сказал Клепиков.
https://ria.ru/20250922/dorogi-2043574713.html
https://ria.ru/20250922/gladkov-2043574174.html
белгородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044353768_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3bbe6c1f385b150521b7e1a1ece8452f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, белгородская область, россия, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума, единая россия, лдпр
Белгородская область, Политика, Белгородская область, Россия, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума, Единая Россия, ЛДПР
Клепиков: Белгородская облдума провела первое заседание нового созыва
Юрий Клепиков: состоялось первое заседание нового созыва Белгородской облдумы
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Первое заседание Белгородской областной Думы восьмого созыва состоялось в четверг, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков.
Он отметил, что в обновленном составе Думы представлены как опытные депутаты, так и впервые избранные парламентарии. Среди них – Герои России, участники СВО, общественные деятели, представители промышленного сектора, сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта.
"Основными принципами деятельности депутатского корпуса, как и прежде, станет конструктивное взаимодействие, слаженная командная работа по формированию и совершенствованию регионального законодательства, укреплению социально-экономического потенциала Белгородской области", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
Спикер облдумы поблагодарил коллег за решение о переизбрании его на должность председателя Белгородской областной Думы.
"Впереди предстоит много работы. Ситуация в регионе остается непростой. Прошлые годы показали, что жизнь в прифронтовых условиях требует оперативных решений и незамедлительных ответов на все вызовы", – заверил Клепиков.
В рамках первого заседания в новом составе заксобрания были зарегистрированы три фракции. Во фракцию "Единая Россия" вошли 46 депутатов, а в состав фракций ЛДПР и КПРФ – по два представителя.
Также были утверждены состав профильных комитетов Белгородской областной Думы восьмого созыва и выбраны их руководители. Количество комитетов осталось прежним – восемь, как и их наименования и основные направления работы. Помимо этого, парламентарии выбрали представителя от облдумы в Совете Федерации – ею стала Анна Кочерова.
"Убежден, что ее бесценный опыт, высокий профессионализм, деловые и нравственные человеческие качества станут надежной опорой в представлении интересов нашей родного региона на федеральном уровне. От всей души желаю Анне Михайловне больших успехов в новой ответственной должности", – сказал Клепиков.