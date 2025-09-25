https://ria.ru/20250925/klepikov-2044354325.html

Клепиков: Белгородская облдума провела первое заседание нового созыва

Первое заседание Белгородской областной Думы восьмого созыва состоялось в четверг, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков.

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Первое заседание Белгородской областной Думы восьмого созыва состоялось в четверг, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков. Он отметил, что в обновленном составе Думы представлены как опытные депутаты, так и впервые избранные парламентарии. Среди них – Герои России, участники СВО, общественные деятели, представители промышленного сектора, сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта. "Основными принципами деятельности депутатского корпуса, как и прежде, станет конструктивное взаимодействие, слаженная командная работа по формированию и совершенствованию регионального законодательства, укреплению социально-экономического потенциала Белгородской области", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Спикер облдумы поблагодарил коллег за решение о переизбрании его на должность председателя Белгородской областной Думы. "Впереди предстоит много работы. Ситуация в регионе остается непростой. Прошлые годы показали, что жизнь в прифронтовых условиях требует оперативных решений и незамедлительных ответов на все вызовы", – заверил Клепиков. В рамках первого заседания в новом составе заксобрания были зарегистрированы три фракции. Во фракцию "Единая Россия" вошли 46 депутатов, а в состав фракций ЛДПР и КПРФ – по два представителя. Также были утверждены состав профильных комитетов Белгородской областной Думы восьмого созыва и выбраны их руководители. Количество комитетов осталось прежним – восемь, как и их наименования и основные направления работы. Помимо этого, парламентарии выбрали представителя от облдумы в Совете Федерации – ею стала Анна Кочерова. "Убежден, что ее бесценный опыт, высокий профессионализм, деловые и нравственные человеческие качества станут надежной опорой в представлении интересов нашей родного региона на федеральном уровне. От всей души желаю Анне Михайловне больших успехов в новой ответственной должности", – сказал Клепиков.

