Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" покажет в Минске шесть фильмов

МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" покажет в Минске шесть фильмов, сообщила на пресс-конференции в четверг генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального канала RT.Док Екатерина Яковлева. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" впервые состоится в Минске. Он пройдет с 26 по 27 сентября в Национальной библиотеке Белоруссии, при поддержке представительства Россотрудничества. "Приехали мы с фильмами, конечно же. Привезли шесть картин, привезли премьеры, музыку фронтовую, стихи фронтовые, книги привезли в библиотеку. Коллекцию документальных фильмов тоже будем передавать в библиотеку. Главное, что мы привезли - наше настроение, заряд нашего фестиваля", - рассказала Яковлева. По ее словам, канал уже три с половиной года ведет летопись, хронику событий в зоне специальной военной операции. "Только корреспонденты и документалисты RT сняли около 150 фильмов. Это, не говоря о других участниках нашего фестиваля. Очень много контента, и наша площадка создана для того, чтобы документалисты могли свои фильмы демонстрировать", - сообщила продюсер. Основная задача фестиваля, по ее словам, чтобы как можно больше людей во всем мире узнали о наших героях, а это не только бойцы, но и волонтеры, артисты, музыканты, поэты, медработники и священнослужители. "То, что сейчас происходит там (в зоне СВО), по нашему стойкому убеждению, повлияет на весь ход истории, и влияет уже сейчас. Я считаю, что по фильмам, которые сейчас снимают документалисты RT и другие, будут учить историю", - сказал Яковлева. Она сообщила, что показы фильмов фестиваля прошли в 30 государствах, в том числе в странах НАТО - Турции, Италии. В Турции, по ее словам, был полный зал, в Риме украинцы пытались сорвать показ фильма, в других городах Италии фестиваль пытались запретить. Фестиваль открывается 26 сентября премьерой фильма "Донбасс без права голоса", добавила Яковлева. "Зрители впервые увидят этот фильм именно здесь. Это фильм о журналистах, четыре новеллы об иностранных журналистах, которые освещают события на Донбассе и пытаются донести это в Европу. Очень драматичная история. После этого будет дискуссия о прорыв информационной блокады, где главными героями будут у нас, конечно же, итальянцы, потому что благодаря им мы сейчас просто прорываем блокаду информационную в Европе", - сообщила продюсер. По ее словам, 27 сентября будут показаны еще пять фильмов, в том числе "Остров веры" про монастырь, оказавшийся в центре боевых действий, историческая лента "Великая победа одна на всех" про вклад в победу в Великой Отечественной войны всех союзных республик Советского Союза. "Будет фильм "Мариуполь" - прекрасная совершенно работа, на очень высоком уровне, о том, как город жил с 2014 года до момента освобождения. И фильм "Я обвиняю фашизм". Это очень тяжелая лента, которую, я считаю, все должны посмотреть. Это свидетельские показания жителей Курской области сразу после освобождения Курской области. И последний фильм - "Казаки. Бригада "Терек", - описала Яковлева вкратце программу.

