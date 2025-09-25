Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" покажет в Минске шесть фильмов - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/kino-2044371676.html
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" покажет в Минске шесть фильмов
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" покажет в Минске шесть фильмов - РИА Новости, 25.09.2025
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" покажет в Минске шесть фильмов
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" покажет в Минске шесть фильмов, сообщила на пресс-конференции в четверг генеральный продюсер... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T17:47:00+03:00
2025-09-25T17:47:00+03:00
минск
турция
италия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039979626_161:0:3802:2048_1920x0_80_0_0_657253f1a057408329fed040552cebdf.png
МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" покажет в Минске шесть фильмов, сообщила на пресс-конференции в четверг генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального канала RT.Док Екатерина Яковлева. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" впервые состоится в Минске. Он пройдет с 26 по 27 сентября в Национальной библиотеке Белоруссии, при поддержке представительства Россотрудничества. "Приехали мы с фильмами, конечно же. Привезли шесть картин, привезли премьеры, музыку фронтовую, стихи фронтовые, книги привезли в библиотеку. Коллекцию документальных фильмов тоже будем передавать в библиотеку. Главное, что мы привезли - наше настроение, заряд нашего фестиваля", - рассказала Яковлева. По ее словам, канал уже три с половиной года ведет летопись, хронику событий в зоне специальной военной операции. "Только корреспонденты и документалисты RT сняли около 150 фильмов. Это, не говоря о других участниках нашего фестиваля. Очень много контента, и наша площадка создана для того, чтобы документалисты могли свои фильмы демонстрировать", - сообщила продюсер. Основная задача фестиваля, по ее словам, чтобы как можно больше людей во всем мире узнали о наших героях, а это не только бойцы, но и волонтеры, артисты, музыканты, поэты, медработники и священнослужители. "То, что сейчас происходит там (в зоне СВО), по нашему стойкому убеждению, повлияет на весь ход истории, и влияет уже сейчас. Я считаю, что по фильмам, которые сейчас снимают документалисты RT и другие, будут учить историю", - сказал Яковлева. Она сообщила, что показы фильмов фестиваля прошли в 30 государствах, в том числе в странах НАТО - Турции, Италии. В Турции, по ее словам, был полный зал, в Риме украинцы пытались сорвать показ фильма, в других городах Италии фестиваль пытались запретить. Фестиваль открывается 26 сентября премьерой фильма "Донбасс без права голоса", добавила Яковлева. "Зрители впервые увидят этот фильм именно здесь. Это фильм о журналистах, четыре новеллы об иностранных журналистах, которые освещают события на Донбассе и пытаются донести это в Европу. Очень драматичная история. После этого будет дискуссия о прорыв информационной блокады, где главными героями будут у нас, конечно же, итальянцы, потому что благодаря им мы сейчас просто прорываем блокаду информационную в Европе", - сообщила продюсер. По ее словам, 27 сентября будут показаны еще пять фильмов, в том числе "Остров веры" про монастырь, оказавшийся в центре боевых действий, историческая лента "Великая победа одна на всех" про вклад в победу в Великой Отечественной войны всех союзных республик Советского Союза. "Будет фильм "Мариуполь" - прекрасная совершенно работа, на очень высоком уровне, о том, как город жил с 2014 года до момента освобождения. И фильм "Я обвиняю фашизм". Это очень тяжелая лента, которую, я считаю, все должны посмотреть. Это свидетельские показания жителей Курской области сразу после освобождения Курской области. И последний фильм - "Казаки. Бригада "Терек", - описала Яковлева вкратце программу.
https://ria.ru/20250905/film-2040005603.html
https://ria.ru/20230213/kino-1849579367.html
https://ria.ru/20250919/kino-2043043339.html
минск
турция
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039979626_616:0:3347:2048_1920x0_80_0_0_807a2a90d15cb885ac1965f4802ac632.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
минск, турция, италия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), нато
Минск, Турция, Италия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), НАТО
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" покажет в Минске шесть фильмов

Яковлева: на фестивале RT.Док в Минске покажут шесть документальных фильмов

© Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев”Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев”
Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев” - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев”
Международный фестиваль документального кино “RT.Док: Время наших героев”
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 25 сен - РИА Новости. Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" покажет в Минске шесть фильмов, сообщила на пресс-конференции в четверг генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального канала RT.Док Екатерина Яковлева.
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" впервые состоится в Минске. Он пройдет с 26 по 27 сентября в Национальной библиотеке Белоруссии, при поддержке представительства Россотрудничества.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
RT представит в Пекине фильм "СССР и Китай: общая победа"
5 сентября, 14:24
"Приехали мы с фильмами, конечно же. Привезли шесть картин, привезли премьеры, музыку фронтовую, стихи фронтовые, книги привезли в библиотеку. Коллекцию документальных фильмов тоже будем передавать в библиотеку. Главное, что мы привезли - наше настроение, заряд нашего фестиваля", - рассказала Яковлева.
По ее словам, канал уже три с половиной года ведет летопись, хронику событий в зоне специальной военной операции. "Только корреспонденты и документалисты RT сняли около 150 фильмов. Это, не говоря о других участниках нашего фестиваля. Очень много контента, и наша площадка создана для того, чтобы документалисты могли свои фильмы демонстрировать", - сообщила продюсер.
Основная задача фестиваля, по ее словам, чтобы как можно больше людей во всем мире узнали о наших героях, а это не только бойцы, но и волонтеры, артисты, музыканты, поэты, медработники и священнослужители. "То, что сейчас происходит там (в зоне СВО), по нашему стойкому убеждению, повлияет на весь ход истории, и влияет уже сейчас. Я считаю, что по фильмам, которые сейчас снимают документалисты RT и другие, будут учить историю", - сказал Яковлева.
Она сообщила, что показы фильмов фестиваля прошли в 30 государствах, в том числе в странах НАТО - Турции, Италии. В Турции, по ее словам, был полный зал, в Риме украинцы пытались сорвать показ фильма, в других городах Италии фестиваль пытались запретить.
Руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля aRTel.doc: время героев Екатерина Яковлева - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Екатерина Яковлева: "Мы хотим донести до всех правду об СВО"
13 февраля 2023, 07:00
Фестиваль открывается 26 сентября премьерой фильма "Донбасс без права голоса", добавила Яковлева. "Зрители впервые увидят этот фильм именно здесь. Это фильм о журналистах, четыре новеллы об иностранных журналистах, которые освещают события на Донбассе и пытаются донести это в Европу. Очень драматичная история. После этого будет дискуссия о прорыв информационной блокады, где главными героями будут у нас, конечно же, итальянцы, потому что благодаря им мы сейчас просто прорываем блокаду информационную в Европе", - сообщила продюсер.
По ее словам, 27 сентября будут показаны еще пять фильмов, в том числе "Остров веры" про монастырь, оказавшийся в центре боевых действий, историческая лента "Великая победа одна на всех" про вклад в победу в Великой Отечественной войны всех союзных республик Советского Союза.
"Будет фильм "Мариуполь" - прекрасная совершенно работа, на очень высоком уровне, о том, как город жил с 2014 года до момента освобождения. И фильм "Я обвиняю фашизм". Это очень тяжелая лента, которую, я считаю, все должны посмотреть. Это свидетельские показания жителей Курской области сразу после освобождения Курской области. И последний фильм - "Казаки. Бригада "Терек", - описала Яковлева вкратце программу.
Экран с символикой Фонда кино - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Фонд кино поддержит производство 39 национальных фильмов
19 сентября, 17:42
 
МинскТурцияИталияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала