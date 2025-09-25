Рейтинг@Mail.ru
Украинские власти оставили без света жителей Харькова, сообщило подполье
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 25.09.2025
Украинские власти оставили без света жителей Харькова, сообщило подполье
специальная военная операция на украине
харьков
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Власти Украины оставили без света жителей Харькова ради военного производства, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Несколько сообщений пришло из разных районов Харькова о том, что пропало электричество. Это не блэкаут, но много улиц отключают в разных частях города. Связано с перенаправлением электроэнергии на военные производства", - сообщил Лебедев. По его мнению, украинские власти заранее готовятся к тому, что при любом развитии событий приоритет по городской инфраструктуре получат ВСУ.
харьков, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Украинские военнослужащие на бронетранспортере
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на бронетранспортере. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Власти Украины оставили без света жителей Харькова ради военного производства, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Несколько сообщений пришло из разных районов Харькова о том, что пропало электричество. Это не блэкаут, но много улиц отключают в разных частях города. Связано с перенаправлением электроэнергии на военные производства", - сообщил Лебедев.
По его мнению, украинские власти заранее готовятся к тому, что при любом развитии событий приоритет по городской инфраструктуре получат ВСУ.
Специальная военная операция на Украине Харьков Украина Сергей Лебедев Вооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала