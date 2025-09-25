https://ria.ru/20250925/kiev-2044311855.html
Украинские власти оставили без света жителей Харькова, сообщило подполье
2025-09-25T15:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Власти Украины оставили без света жителей Харькова ради военного производства, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Несколько сообщений пришло из разных районов Харькова о том, что пропало электричество. Это не блэкаут, но много улиц отключают в разных частях города. Связано с перенаправлением электроэнергии на военные производства", - сообщил Лебедев. По его мнению, украинские власти заранее готовятся к тому, что при любом развитии событий приоритет по городской инфраструктуре получат ВСУ.
харьков
украина
