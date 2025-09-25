https://ria.ru/20250925/khokhloma-2044348320.html

Бренд "Хохлома" стал официальным экипировщиком сборной фигуристов России

Официальным экипировщиком национальной сборной России по фигурному катанию стал бренд "Хохлома", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 сен - РИА Новости. Официальным экипировщиком национальной сборной России по фигурному катанию стал бренд "Хохлома", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Соглашение о сотрудничестве будет действовать на протяжении всего спортивного сезона 2025/2026. "В рамках партнёрства бренд "Хохлома" подготовил для фигуристов специальную коллекцию экипировки в традиционных цветах промысла, знакомых всем: черном, красном, золотом, а также белом - он дополняет палитру, ассоциируется с зимним видом спорта, белым льдом", - говорится в сообщении. В новую коллекцию вошли спортивные костюмы, куртки, флисовые кофты, в которых спортсмены будут одеты на соревнованиях, а также футболки, шапки и шарфы с традиционным элементом хохломской росписи — кудриной. Дизайн сочетает в себе яркую национальную идентичность и современные технологические решения, отвечающие всем требованиям профессионального спорта. "Для Нижегородской области это событие имеет особое значение. Хохлома — наш национальный символ, гордость региона. История отечественного фигурного катания — это история золотых побед. Символично, что именно бренд "Хохлома", в основе которого золото, теперь будет сопровождать наших спортсменов. Пусть новая форма станет частью новых ярких побед", — приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Отмечается, что некоторые элементы экипировки уже доступны в продаже для широкой аудитории в магазинах бренда, а также интернет-магазине. "В новом сезоне у наших ребят будет оригинальная форма – классная коллекция красивой и удобной спортивной одежды, созданной брендом "Хохлома" в коллаборации с талантливым и признанным дизайнером Аленой Ахмадуллиной, которая ранее уже работала с некоторыми из наших фигуристов", - приводятся в сообщении слова президента ФФККР, олимпийского чемпиона Антона Сихарулидзе. Он отметил, что сотрудничество Федерации фигурного катания на коньках России и бренда "Хохлома" не случайно. "Всему миру известны уникальные хохломские изделия из красного, черного и золотого, и, согласитесь, трудно удержаться от ассоциаций с золотым цветом. История отечественного фигурного катания – это летопись золотых побед, золотых традиций нашего спорта, это золотые имена наших выдающихся фигуристов и тренеров", — сказал Сихарулидзе. История хохломской росписи насчитывает свыше 300 лет. Родившийся на нижегородской земле, этот народный промысел приобрёл статус визитной карточки русского искусства благодаря уникальной технологии "золочения" деревянных изделий без использования золота. Расцветом хохломского промысла стала вторая половина 19 века. В 2024 году был создан бренд "Хохлома", миссия которого – возвращение хохломского промысла в обиход современного человека и его продвижение в разных сферах общественной жизни. Работа по переосмыслению промысла в том числе выстраивается через работу с художниками и дизайнерами. Так, первой коллаборацией бренда "Хохлома" стала совместная работа с российским дизайнером Аленой Ахмадуллиной. Коллекция включает в себя интерьерный декор, домашнюю утварь, одежду, посуду, мебель и ювелирные украшения. Каждая вещь здесь — это "мост" между прошлым и настоящим русского стиля.

