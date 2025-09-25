ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС-2
Хинштейн: беспилотник ВСУ совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове
Украинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове, после его падения он зацепил одно из строений на территории строящейся станции, угрозы возгорания нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сегодня украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Здание посечено осколками, угрозы возгорания нет", - сообщил Хинштейн в Telegram-канале.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что первые два блока новой Курской АЭС-2, как планируется, начнут работать до 2027 года, что позволит заместить выведенные из эксплуатации энергоблоки №1 и №2 действующей станции. Генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев сообщал, что "Росатом" надеется в ближайшие недели получить разрешение на начало пусковых работ на новом энергоблоке №1 Курской АЭС-2.
Курская АЭС (Курчатов Курской области) - один из крупнейших в Среднерусском Черноземье генерирующих источников электроэнергии. Потребителями ее электроэнергии являются 19 регионов Центра России. Станция имеет в своем составе три энергоблока с канальными реакторами общей мощностью 3 ГВт.
В настоящее время идет сооружение энергоблоков №1 и №2 станции замещения (Курская АЭС-2) с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Проектный срок их службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. В 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на размещение ядерных установок новых энергоблоков №3 и №4 Курской АЭС-2, это означает, что можно приступать к подготовительным работам на площадке, где разместятся новые блоки. Курская АЭС-2 - часть масштабного плана по развитию атомной энергетики в России.
