Подготовку к открытию обновленного роддома начали в Химках

Родильный дом Химкинской клинической больницы откроется после капитального ремонта в октябре, сейчас специалисты завершают подготовительные работы –... РИА Новости, 25.09.2025

химки (городской округ в московской области)

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Родильный дом Химкинской клинической больницы откроется после капитального ремонта в октябре, сейчас специалисты завершают подготовительные работы – устанавливают новую мебель и подключают оборудование, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В учреждении оборудовали современные операционные и родовые залы, а также обновили отделение гинекологии. Общая площадь роддома — почти 5 тысяч квадратных метров. В здании находятся отделение гинекологии, патологии беременности, послеродовое отделение и реанимация. Учреждение оснащено современным оборудованием для ухода за новорожденными и матерями. "В родильном отделении на данный момент установлено 52 койки, в отделении гинекологии — 40. В обновленном учреждении пациентки смогут получать как терапевтическое лечение, так и хирургическое. В каждом отделении есть свои операционные. Мы обеспечены всем, чтобы предоставить самую высококвалифицированную помощь женщинам Химок и не только", — рассказал заведующий родильным домом Согомон Казарьян, его слова приводит пресс-служба.

химки (городской округ в московской области)

