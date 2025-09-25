https://ria.ru/20250925/khimki-2044322711.html
Подготовку к открытию обновленного роддома начали в Химках
Подготовку к открытию обновленного роддома начали в Химках
Подготовку к открытию обновленного роддома начали в Химках
Родильный дом Химкинской клинической больницы откроется после капитального ремонта в октябре, сейчас специалисты завершают подготовительные работы
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Родильный дом Химкинской клинической больницы откроется после капитального ремонта в октябре, сейчас специалисты завершают подготовительные работы – устанавливают новую мебель и подключают оборудование, сообщает пресс-служба администрации городского округа. В учреждении оборудовали современные операционные и родовые залы, а также обновили отделение гинекологии. Общая площадь роддома — почти 5 тысяч квадратных метров. В здании находятся отделение гинекологии, патологии беременности, послеродовое отделение и реанимация. Учреждение оснащено современным оборудованием для ухода за новорожденными и матерями. "В родильном отделении на данный момент установлено 52 койки, в отделении гинекологии — 40. В обновленном учреждении пациентки смогут получать как терапевтическое лечение, так и хирургическое. В каждом отделении есть свои операционные. Мы обеспечены всем, чтобы предоставить самую высококвалифицированную помощь женщинам Химок и не только", — рассказал заведующий родильным домом Согомон Казарьян, его слова приводит пресс-служба.
Подготовку к открытию обновленного роддома начали в Химках
