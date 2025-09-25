Катар впервые стал хостом выставки конкурса Андрея Стенина
Доха, 25 сентября – РИА Новости. Международное турне работ лауреатов конкурса имени Андрея Стенина впервые посетило Доху – столицу Катара. Экспозицию лауреатов конкурса из 30 фотографий можно посмотреть на главном культурном пространстве страны – Культурной деревне Катара – до 30 сентября включительно. Выставкой в Дохе также завершается и роудшоу 2024 года. В церемонии приняли участие представители медиагруппы Dar Al-Sharq, посольства России в Катаре и других иностранных государств.
Исполнительный директор медиагруппы Дмитрий Ушаков поблагодарил партнеров выставки за высокую организацию мероприятия и теплый прием, а также отметил: "Мы очень рады, что удалось открыть выставку в Катаре, мы долго готовили ее вместе с нашими партнерами. Мы считаем выставку в Культурной деревне Катара особенной не только потому, что мы ждали ее с большим волнением, но и потому что она становится блестящим завершением роудшоу 2024 года". Он также пригласил катарских фотографов к участию в конкурсе следующего года, прием заявок на который начнется уже 22 декабря. "Очень надеюсь, что выставка в Культурной деревне Катара, сердце Дохи, станет доброй традиций, и в следующем году мы будем награждать здесь катарских фотографов-победителей и лауреатов конкурса 2025 года".
Открытие выставки состоялось при поддержке партнера конкурса газеты Al-Sharq и посольства России в Катаре.
Роуд-шоу конкурса 2024 года прошло в Китае, Танзании, Сербии, ДР Конго, ОАЭ, ЮАР, Индии, Иране, Никарагуа и Аргентине.
