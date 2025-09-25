https://ria.ru/20250925/katar-2044294094.html

Катар впервые стал хостом выставки конкурса Андрея Стенина

Катар впервые стал хостом выставки конкурса Андрея Стенина

Катар впервые стал хостом выставки конкурса Андрея Стенина

Международное турне работ лауреатов конкурса имени Андрея Стенина впервые посетило Доху – столицу Катара. Экспозицию лауреатов конкурса из 30 фотографий можно...

Доха, 25 сентября – РИА Новости. Международное турне работ лауреатов конкурса имени Андрея Стенина впервые посетило Доху – столицу Катара. Экспозицию лауреатов конкурса из 30 фотографий можно посмотреть на главном культурном пространстве страны – Культурной деревне Катара – до 30 сентября включительно. Выставкой в Дохе также завершается и роудшоу 2024 года. В церемонии приняли участие представители медиагруппы Dar Al-Sharq, посольства России в Катаре и других иностранных государств.Исполнительный директор медиагруппы Дмитрий Ушаков поблагодарил партнеров выставки за высокую организацию мероприятия и теплый прием, а также отметил: "Мы очень рады, что удалось открыть выставку в Катаре, мы долго готовили ее вместе с нашими партнерами. Мы считаем выставку в Культурной деревне Катара особенной не только потому, что мы ждали ее с большим волнением, но и потому что она становится блестящим завершением роудшоу 2024 года". Он также пригласил катарских фотографов к участию в конкурсе следующего года, прием заявок на который начнется уже 22 декабря. "Очень надеюсь, что выставка в Культурной деревне Катара, сердце Дохи, станет доброй традиций, и в следующем году мы будем награждать здесь катарских фотографов-победителей и лауреатов конкурса 2025 года".Открытие выставки состоялось при поддержке партнера конкурса газеты Al-Sharq и посольства России в Катаре.Роуд-шоу конкурса 2024 года прошло в Китае, Танзании, Сербии, ДР Конго, ОАЭ, ЮАР, Индии, Иране, Никарагуа и Аргентине.

