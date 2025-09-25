https://ria.ru/20250925/kamchatka-2044243859.html

На Камчатке усилят меры безопасности после нападения медведя

На Камчатке усилят меры безопасности после нападения медведя - РИА Новости, 25.09.2025

На Камчатке усилят меры безопасности после нападения медведя

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел заседание оперативного штаба в связи с трагедией, связанной с выходом медведя к школе №3 в... РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T11:37:00+03:00

2025-09-25T11:37:00+03:00

2025-09-25T11:37:00+03:00

происшествия

камчатский край

петропавловск-камчатский

владимир солодов

камчатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044189171_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc99e5151296ebc3691e151481d200bc.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел заседание оперативного штаба в связи с трагедией, связанной с выходом медведя к школе №3 в Петропавловске-Камчатском, и утвердил ряд дополнительных мер безопасности. "Поручил увеличить количество оперативных групп реагирования, включив в состав представителей МВД. Также туда войдут опытные охотоведы, которые будут круглосуточно дежурить на улицах краевой столицы", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале. По его словам, также будет налажено оперативное оповещение граждан с помощью громкоговорителей при обнаружении хищников в городской черте. "Дал поручение организовать тщательный обход территорий вокруг школ и детских садов каждое утро перед началом занятий", - добавил Солодов. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины и подчеркнул, что семье будет оказана вся необходимая помощь. "Ситуацию держу на контроле. Прошу всех жителей сохранять бдительность и соблюдать все меры предосторожности. Обо всех случаях обнаружения медведей немедленно сообщайте по телефону 112", - резюмировал глава Камчатского края. Утром в четверг на территории средней школы № 3 имени А.С. Пушкина медведь напал на 84-летнюю женщину. Пострадавшая со скальпированными травмами была госпитализирована, а позднее скончалась. Хищника на месте ликвидировал охотник. Следственный комитет по факту нападения дикого животного возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку организации безопасности школьной территории. В течение дня оперативные службы сообщали о присутствии в городе еще как минимум двух медведей. Хищников выслеживают охотники из специальной дружины.

https://ria.ru/20240814/medved-1966167041.html

камчатский край

петропавловск-камчатский

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Медведь в Петропавловске-Камчатском Медведь напал на женщину у школы в Петропавловске-Камчатском, пострадавшая с серьезными травмами госпитализирована, животное ликвидировано, сообщил РИА Новости в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края. Как уточнили агентству на городской станции скорой помощи, у пострадавшей диагностированы скальпированные раны и повреждена кисть. Ранее в тот же день хищник напал на мужчину на улице Озерной. Как видно на кадрах в соцсетях (на видео сверху), медведь попытался атаковать мужчину на парковке, но тот успел запрыгнуть в машину. 2025-09-25T11:37 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатский край, петропавловск-камчатский, владимир солодов, камчатка