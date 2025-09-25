Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке усилят меры безопасности после нападения медведя
11:37 25.09.2025
На Камчатке усилят меры безопасности после нападения медведя
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел заседание оперативного штаба в связи с трагедией, связанной с выходом медведя к школе №3 в Петропавловске-Камчатском, и утвердил ряд дополнительных мер безопасности. "Поручил увеличить количество оперативных групп реагирования, включив в состав представителей МВД. Также туда войдут опытные охотоведы, которые будут круглосуточно дежурить на улицах краевой столицы", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале. По его словам, также будет налажено оперативное оповещение граждан с помощью громкоговорителей при обнаружении хищников в городской черте. "Дал поручение организовать тщательный обход территорий вокруг школ и детских садов каждое утро перед началом занятий", - добавил Солодов. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины и подчеркнул, что семье будет оказана вся необходимая помощь. "Ситуацию держу на контроле. Прошу всех жителей сохранять бдительность и соблюдать все меры предосторожности. Обо всех случаях обнаружения медведей немедленно сообщайте по телефону 112", - резюмировал глава Камчатского края. Утром в четверг на территории средней школы № 3 имени А.С. Пушкина медведь напал на 84-летнюю женщину. Пострадавшая со скальпированными травмами была госпитализирована, а позднее скончалась. Хищника на месте ликвидировал охотник. Следственный комитет по факту нападения дикого животного возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку организации безопасности школьной территории. В течение дня оперативные службы сообщали о присутствии в городе еще как минимум двух медведей. Хищников выслеживают охотники из специальной дружины.
На Камчатке усилят меры безопасности после нападения медведя

На Камчатке усилят патрулирование улиц после выхода медведя к школе

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел заседание оперативного штаба в связи с трагедией, связанной с выходом медведя к школе №3 в Петропавловске-Камчатском, и утвердил ряд дополнительных мер безопасности.
"Поручил увеличить количество оперативных групп реагирования, включив в состав представителей МВД. Также туда войдут опытные охотоведы, которые будут круглосуточно дежурить на улицах краевой столицы", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, также будет налажено оперативное оповещение граждан с помощью громкоговорителей при обнаружении хищников в городской черте.
"Дал поручение организовать тщательный обход территорий вокруг школ и детских садов каждое утро перед началом занятий", - добавил Солодов.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей женщины и подчеркнул, что семье будет оказана вся необходимая помощь.
"Ситуацию держу на контроле. Прошу всех жителей сохранять бдительность и соблюдать все меры предосторожности. Обо всех случаях обнаружения медведей немедленно сообщайте по телефону 112", - резюмировал глава Камчатского края.
Утром в четверг на территории средней школы № 3 имени А.С. Пушкина медведь напал на 84-летнюю женщину. Пострадавшая со скальпированными травмами была госпитализирована, а позднее скончалась. Хищника на месте ликвидировал охотник. Следственный комитет по факту нападения дикого животного возбудил уголовное дело, прокуратура начала проверку организации безопасности школьной территории.
В течение дня оперативные службы сообщали о присутствии в городе еще как минимум двух медведей. Хищников выслеживают охотники из специальной дружины.
МЧС опубликовало правила поведения при встрече с медведем
14 августа 2024, 15:07
