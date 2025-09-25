На Камчатке зафиксировали 16 афтершоков
П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 сен – РИА Новости. Шестнадцать афтершоков магнитудой до 5,1 зафиксировали на Камчатке за сутки, один из них ощутили жители региона, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова произошло 32 афтершока магнитудой от 3,5 до 6,3, два из них ощущались в населенных пунктах.
"За сутки произошли 16 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1. Один из них ощущался жителями края", - говорится в сообщении.
Сейсмическая активность на Камчатке возросла после мощного афтершока магнитудой 7,8, который произошел 19 сентября в Тихом океане, в 93 километрах от Петропавловска-Камчатского. Он вызвал подземные толчки интенсивностью до 7 баллов в населенных пунктах Камчатского края. В связи с землетрясением объявлялась угроза цунами по восточному побережью Камчатки. По данным правительства Камчатского края, ряд зданий получили повреждения. В Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе возобновили работу пункты временного размещения для тех, кто из-за землетрясения боится ночевать дома.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. Зафиксирован пепловый выброс из вулкана Крашенинникова. На пути распространения пеплового шлейфа населённых пунктов не было, отметили в МЧС.
"Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.