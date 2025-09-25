Рейтинг@Mail.ru
15:56 25.09.2025
Каллас признала кризис демократии и изменение миропорядка
Каллас признала кризис демократии и изменение миропорядка
в мире
кайя каллас
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мировой порядок меняется, тогда как демократия переживает кризис, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью журналу Foreign Policy. "Мировой порядок меняется. Это совершенно очевидно. Теперь все зависит от нас: будем ли мы действовать сообща или нет? Силы, стремящиеся к мироустройству, в котором право сильного превалирует, все чаще становятся сверхдержавами… В то же время мы наблюдаем упадок демократии", - отметила Каллас. Также глава евродипломатии подчеркнула, что Евросоюз - демократия, но, "что еще хуже, он состоит из 27 демократий", а это, в свою очередь, отрицательно сказывается на скорости принятия решений.
в мире, кайя каллас
В мире, Кайя Каллас
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja KallasКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
CC BY 2.0 / EU2017EE Estonian Presidency/Raul Mee / Kaja Kallas
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Мировой порядок меняется, тогда как демократия переживает кризис, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью журналу Foreign Policy.
"Мировой порядок меняется. Это совершенно очевидно. Теперь все зависит от нас: будем ли мы действовать сообща или нет? Силы, стремящиеся к мироустройству, в котором право сильного превалирует, все чаще становятся сверхдержавами… В то же время мы наблюдаем упадок демократии", - отметила Каллас.
Также глава евродипломатии подчеркнула, что Евросоюз - демократия, но, "что еще хуже, он состоит из 27 демократий", а это, в свою очередь, отрицательно сказывается на скорости принятия решений.
В мире
 
 
