Каллас заявила о сложностях при увеличении военных расходов ЕС
Каллас заявила о сложностях при увеличении военных расходов ЕС - РИА Новости, 25.09.2025
Каллас заявила о сложностях при увеличении военных расходов ЕС
25.09.2025
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Повышение расходов на оборону и оборонную инфраструктуру в ущерб другим статьям бюджета представляет собой крайне трудную задачу, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью журналу Foreign Policy. "Это чрезвычайно сложно. Никто не хочет вкладывать средства в оборону, потому что есть так много других вещей, на которые нужно тратить деньги. Образование, социальное обеспечение, здравоохранение. Но если начнется война, то всё это потеряет значение", - заявила она, комментируя планы ЕС увеличить расходы на оборону. В начале сентября Кая Каллас заявила на конференции по обороне и безопасности, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 триллиона евро.
