Каллас заявила о сложностях при увеличении военных расходов ЕС - РИА Новости, 25.09.2025
15:42 25.09.2025
Каллас заявила о сложностях при увеличении военных расходов ЕС
в мире
кайя каллас
евросоюз
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Повышение расходов на оборону и оборонную инфраструктуру в ущерб другим статьям бюджета представляет собой крайне трудную задачу, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью журналу Foreign Policy. "Это чрезвычайно сложно. Никто не хочет вкладывать средства в оборону, потому что есть так много других вещей, на которые нужно тратить деньги. Образование, социальное обеспечение, здравоохранение. Но если начнется война, то всё это потеряет значение", - заявила она, комментируя планы ЕС увеличить расходы на оборону. В начале сентября Кая Каллас заявила на конференции по обороне и безопасности, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 триллиона евро.
в мире, кайя каллас, евросоюз
В мире, Кайя Каллас, Евросоюз
Каллас заявила о сложностях при увеличении военных расходов ЕС

Каллас призналась, что повысить расходы Европы на оборону чрезвычайно трудно

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Повышение расходов на оборону и оборонную инфраструктуру в ущерб другим статьям бюджета представляет собой крайне трудную задачу, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью журналу Foreign Policy.
"Это чрезвычайно сложно. Никто не хочет вкладывать средства в оборону, потому что есть так много других вещей, на которые нужно тратить деньги. Образование, социальное обеспечение, здравоохранение. Но если начнется война, то всё это потеряет значение", - заявила она, комментируя планы ЕС увеличить расходы на оборону.
В начале сентября Кая Каллас заявила на конференции по обороне и безопасности, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 триллиона евро.
