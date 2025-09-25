https://ria.ru/20250925/kallas-2044315718.html

Каллас заявила о сложностях при увеличении военных расходов ЕС

Каллас заявила о сложностях при увеличении военных расходов ЕС - РИА Новости, 25.09.2025

Каллас заявила о сложностях при увеличении военных расходов ЕС

25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Повышение расходов на оборону и оборонную инфраструктуру в ущерб другим статьям бюджета представляет собой крайне трудную задачу, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью журналу Foreign Policy. "Это чрезвычайно сложно. Никто не хочет вкладывать средства в оборону, потому что есть так много других вещей, на которые нужно тратить деньги. Образование, социальное обеспечение, здравоохранение. Но если начнется война, то всё это потеряет значение", - заявила она, комментируя планы ЕС увеличить расходы на оборону. В начале сентября Кая Каллас заявила на конференции по обороне и безопасности, что страны Евросоюза к 2031 году нарастят оборонные расходы на 2 триллиона евро.

