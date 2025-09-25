https://ria.ru/20250925/izrail-2044448512.html
Израиль сообщил, что перехватил ракету, выпущенную из Йемена
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг вечером перехватила ракету, выпущенную йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. "После того как в нескольких районах Израиля прозвучали сирены, ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. Ранее сирены воздушной тревоги сработали в центральной части Израиля в связи с пуском ракеты из Йемена. Как убедился корреспондент РИА Новости, сигнал тревоги сработал и в Тель-Авиве. Ранее в четверг ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в йеменской столице Сане. По данным военных, атаке подверглись здание генерального штаба хуситов, комплексы силовых структур и разведывательных служб, штаб-квартира управления военной информации и военные лагеря в районе Саны. Операция Израиля стала ответом за запуск беспилотника из Йемена по южному городу Эйлат, где в результате этой атаки пострадали более 20 человек. Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
