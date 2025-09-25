Рейтинг@Mail.ru
Израиль сообщил, что перехватил ракету, выпущенную из Йемена - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 25.09.2025
https://ria.ru/20250925/izrail-2044448512.html
Израиль сообщил, что перехватил ракету, выпущенную из Йемена
Израиль сообщил, что перехватил ракету, выпущенную из Йемена - РИА Новости, 25.09.2025
Израиль сообщил, что перехватил ракету, выпущенную из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг вечером перехватила ракету, выпущенную йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T23:21:00+03:00
2025-09-25T23:21:00+03:00
в мире
израиль
йемен
сана
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг вечером перехватила ракету, выпущенную йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. "После того как в нескольких районах Израиля прозвучали сирены, ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении. Ранее сирены воздушной тревоги сработали в центральной части Израиля в связи с пуском ракеты из Йемена. Как убедился корреспондент РИА Новости, сигнал тревоги сработал и в Тель-Авиве. Ранее в четверг ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в йеменской столице Сане. По данным военных, атаке подверглись здание генерального штаба хуситов, комплексы силовых структур и разведывательных служб, штаб-квартира управления военной информации и военные лагеря в районе Саны. Операция Израиля стала ответом за запуск беспилотника из Йемена по южному городу Эйлат, где в результате этой атаки пострадали более 20 человек. Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
https://ria.ru/20250925/tel-aviv-2044444831.html
https://ria.ru/20250925/yemen-2044441359.html
израиль
йемен
сана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, йемен, сана, ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Сана, Ансар Алла
Израиль сообщил, что перехватил ракету, выпущенную из Йемена

ЦАХАЛ сообщил о перехвате ракеты хуситов, запущенной из Йемена

© AP Photo / Oded BaliltyФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг вечером перехватила ракету, выпущенную йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"После того как в нескольких районах Израиля прозвучали сирены, ВВС Израиля перехватили ракету, запущенную из Йемена. Сирены прозвучали в соответствии с протоколом", - говорится в сообщении.
Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве в связи с пуском ракеты из Йемена - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Тель-Авиве звучат сирены воздушной тревоги
Вчера, 22:57
Ранее сирены воздушной тревоги сработали в центральной части Израиля в связи с пуском ракеты из Йемена. Как убедился корреспондент РИА Новости, сигнал тревоги сработал и в Тель-Авиве.
Ранее в четверг ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в йеменской столице Сане. По данным военных, атаке подверглись здание генерального штаба хуситов, комплексы силовых структур и разведывательных служб, штаб-квартира управления военной информации и военные лагеря в районе Саны.
Операция Израиля стала ответом за запуск беспилотника из Йемена по южному городу Эйлат, где в результате этой атаки пострадали более 20 человек.
Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
Автомобиль скорой помощи в Йемене - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Число жертв ударов Израиля по Сане возросло до восьми
Вчера, 22:20
 
В миреИзраильЙеменСанаАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала