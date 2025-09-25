Рейтинг@Mail.ru
Яковенко предупредил о последствиях курса Израиля и США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 25.09.2025 (обновлено: 14:16 25.09.2025)
https://ria.ru/20250925/izrail-2044196538.html
Яковенко предупредил о последствиях курса Израиля и США на Ближнем Востоке
Яковенко предупредил о последствиях курса Израиля и США на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.09.2025
Яковенко предупредил о последствиях курса Израиля и США на Ближнем Востоке
Израиль и США в своей резкой политике на Ближнем Востоке рискуют оказаться у "разбитого корыта", заявил РИА Новости заместитель генерального директора... РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T09:01:00+03:00
2025-09-25T14:16:00+03:00
в мире
израиль
сша
александр яковенко
дональд трамп
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997483659_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_c841e8d6f58a560f528799681750f692.jpg
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Израиль и США в своей резкой политике на Ближнем Востоке рискуют оказаться у "разбитого корыта", заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. "Не исключено, что Израиль и США в своей политике в регионе окажутся у "разбитого корыта", будучи не в состоянии проводить умеренную политику, предполагающую политическую волю договариваться", - сказал Яковенко. Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп еще в период своего первого президентского срока резко изменил ближневосточный курс Вашингтона, приняв решение о переносе посольства США в Иерусалим и признав аннексию Голанских высот. Тогда же, отметил Яковенко, Трамп вышел из многосторонней сделки по ядерной программе Ирана (СВПД). "Реакция Вашингтона на операцию Израиля в Газе и подключение к 12-дневной войне между Израилем и Ираном - логическое продолжение этого курса, который в том числе отражает представления христианских сионистов в Америке. Последние, ставя телегу перед лошадью, хотят форсировать Второе пришествие, причем в полном противоречии с ортодоксальным иудаизмом, уже не говоря о христианстве", - добавил Яковенко.
https://ria.ru/20250925/netanyakhu-2044017508.html
израиль
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997483659_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7cacf03772543763aaf7d796695941a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, александр яковенко, дональд трамп, ближний восток
В мире, Израиль, США, Александр Яковенко, Дональд Трамп, Ближний Восток
Яковенко предупредил о последствиях курса Израиля и США на Ближнем Востоке

Яковенко: Израиль и США рискуют оказаться у разбитого корыта на Ближнем Востоке

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Израиль и США в своей резкой политике на Ближнем Востоке рискуют оказаться у "разбитого корыта", заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
«
"Не исключено, что Израиль и США в своей политике в регионе окажутся у "разбитого корыта", будучи не в состоянии проводить умеренную политику, предполагающую политическую волю договариваться", - сказал Яковенко.
Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп еще в период своего первого президентского срока резко изменил ближневосточный курс Вашингтона, приняв решение о переносе посольства США в Иерусалим и признав аннексию Голанских высот. Тогда же, отметил Яковенко, Трамп вышел из многосторонней сделки по ядерной программе Ирана (СВПД).
"Реакция Вашингтона на операцию Израиля в Газе и подключение к 12-дневной войне между Израилем и Ираном - логическое продолжение этого курса, который в том числе отражает представления христианских сионистов в Америке. Последние, ставя телегу перед лошадью, хотят форсировать Второе пришествие, причем в полном противоречии с ортодоксальным иудаизмом, уже не говоря о христианстве", - добавил Яковенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"Большая стратегия" Нетаньяху и новый порядок на Ближнем Востоке
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильСШААлександр ЯковенкоДональд ТрампБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала