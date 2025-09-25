https://ria.ru/20250925/izrail-2044196538.html

Яковенко предупредил о последствиях курса Израиля и США на Ближнем Востоке

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Израиль и США в своей резкой политике на Ближнем Востоке рискуют оказаться у "разбитого корыта", заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. "Не исключено, что Израиль и США в своей политике в регионе окажутся у "разбитого корыта", будучи не в состоянии проводить умеренную политику, предполагающую политическую волю договариваться", - сказал Яковенко. Он напомнил, что американский лидер Дональд Трамп еще в период своего первого президентского срока резко изменил ближневосточный курс Вашингтона, приняв решение о переносе посольства США в Иерусалим и признав аннексию Голанских высот. Тогда же, отметил Яковенко, Трамп вышел из многосторонней сделки по ядерной программе Ирана (СВПД). "Реакция Вашингтона на операцию Израиля в Газе и подключение к 12-дневной войне между Израилем и Ираном - логическое продолжение этого курса, который в том числе отражает представления христианских сионистов в Америке. Последние, ставя телегу перед лошадью, хотят форсировать Второе пришествие, причем в полном противоречии с ортодоксальным иудаизмом, уже не говоря о христианстве", - добавил Яковенко.

