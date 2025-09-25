https://ria.ru/20250925/izotova-2044276775.html
Госдума назначила Галину Изотову зампредом Счетной палаты
Госдума назначила Галину Изотову зампредом Счетной палаты - РИА Новости, 25.09.2025
Госдума назначила Галину Изотову зампредом Счетной палаты
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о назначении Галины Изотовой на пост заместителя председателя Счетной палаты РФ.
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о назначении Галины Изотовой на пост заместителя председателя Счетной палаты РФ. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение палаты парламента кандидатуру Изотовой Галины Сергеевны на должность заместителя председателя Счетной палаты РФ.
