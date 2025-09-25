Рейтинг@Mail.ru
Госдума назначила Галину Изотову зампредом Счетной палаты - РИА Новости, 25.09.2025
13:30 25.09.2025
Госдума назначила Галину Изотову зампредом Счетной палаты
Госдума назначила Галину Изотову зампредом Счетной палаты
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о назначении Галины Изотовой на пост заместителя председателя Счетной палаты РФ. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение палаты парламента кандидатуру Изотовой Галины Сергеевны на должность заместителя председателя Счетной палаты РФ.
Госдума назначила Галину Изотову зампредом Счетной палаты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГалина Изотова
Галина Изотова. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о назначении Галины Изотовой на пост заместителя председателя Счетной палаты РФ.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение палаты парламента кандидатуру Изотовой Галины Сергеевны на должность заместителя председателя Счетной палаты РФ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин поручил учесть анализ Счетной палаты для реализации нацпроектов
