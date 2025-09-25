https://ria.ru/20250925/izotova-2044276775.html

Госдума назначила Галину Изотову зампредом Счетной палаты

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о назначении Галины Изотовой на пост заместителя председателя Счетной палаты РФ. РИА Новости, 25.09.2025

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла постановление о назначении Галины Изотовой на пост заместителя председателя Счетной палаты РФ. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин внес на рассмотрение палаты парламента кандидатуру Изотовой Галины Сергеевны на должность заместителя председателя Счетной палаты РФ.

