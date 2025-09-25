https://ria.ru/20250925/intervidenie-2044298778.html

Победитель "Интервидения" пообщался с поклонниками перед отъездом

Победитель "Интервидения" пообщался с поклонниками перед отъездом

2025-09-25T14:49:00+03:00

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Победитель международного музыкального конкурса "Интервидение" певец из Вьетнама Дык Фук перед отъездом из Москвы пообщался с пришедшими его проводить поклонниками в холле гостиницы Radisson Collection, передает корреспондент РИА Новости. Финальное шоу "Интервидения" прошло на концертной площадке Live Арена в субботу. В нем приняли участие представители 22 стран. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук. Второе и третье места заняли Киргизия и Катар соответственно. "Спасибо всем, кто пришел сюда, для меня это большая честь и я очень это ценю. Я люблю Москву, люблю Россию и думаю, что скоро обязательно сюда вернусь", - сказал победитель, обращаясь к собравшимся в холле отеля. Среди собравшихся были десятки поклонников и студентов из Вьетнама, учащихся в России. С флажками обеих стран они бурно приветствовали Дык Фука, а затем сделали совместное фото. Артист также пообщался со своими соотечественниками и раздал автографы. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представил РФ в составе жюри конкурса. От России выступил певец Shaman (Ярослав Дронов). После выступления он попросил членов жюри не оценивать его номер, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. РИА Новости выступало информационным партнером конкурса "Интервидение".

