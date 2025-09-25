https://ria.ru/20250925/inoagenty-2044274273.html

Госдума приняла закон об усилении ответственности иноагентов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Госдума приняла законопроект об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности.Документ предлагает отменить условие о совершении ими двух административных правонарушений в течение года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным.Согласно поправке, одобренной ко второму чтению, ответственность будет наступать и для лиц, совершивших преступление и уже имеющих судимость за уклонение от исполнения обязанностей, которые предусмотрены законодательством.Инициативу предложили к рассмотрению в Госдуме в июле. Она вносит изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах".Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что эта мера необходима для защиты интересов россиян и обеспечения безопасности страны."Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости", — подчеркнул он.По его словам, нижняя палата парламента будет вынуждена и далее ужесточать законодательство об иноагентах, если они не перестанут предпринимать действия по разрушению России.

россия

