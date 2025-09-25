https://ria.ru/20250925/gruziya-2044246066.html

Премьер Грузии отказался отвечать на критику Зеленского

Премьер Грузии отказался отвечать на критику Зеленского - РИА Новости, 25.09.2025

Премьер Грузии отказался отвечать на критику Зеленского

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не считает нужным реагировать на критику Владимира Зеленского. РИА Новости, 25.09.2025

2025-09-25T11:44:00+03:00

2025-09-25T11:44:00+03:00

2025-09-25T11:44:00+03:00

в мире

грузия

европа

владимир зеленский

ираклий кобахидзе

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467886_0:0:2616:1472_1920x0_80_0_0_edd07d0a0e442e5bfde2d71216345373.png

ТБИЛИСИ, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не считает нужным реагировать на критику Владимира Зеленского. Ранее Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, обвинил грузинские власти в ограничении прав человека и заявил, что Европа уже потеряла Грузию. "Не хочу вступать в полемику с Владимиром Зеленским. Он президент воюющей страны, следовательно, с каким бы заявлением он ни выступал, не считаю нужным на это реагировать", - сказал Кобахидзе журналистам.

https://ria.ru/20250925/zelenskiy-2044181353.html

грузия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, грузия, европа, владимир зеленский, ираклий кобахидзе, генеральная ассамблея оон, оон