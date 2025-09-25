Рейтинг@Mail.ru
Премьер Грузии отказался отвечать на критику Зеленского - РИА Новости, 25.09.2025
11:44 25.09.2025
Премьер Грузии отказался отвечать на критику Зеленского
в мире
грузия
европа
владимир зеленский
ираклий кобахидзе
генеральная ассамблея оон
оон
ТБИЛИСИ, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не считает нужным реагировать на критику Владимира Зеленского. Ранее Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, обвинил грузинские власти в ограничении прав человека и заявил, что Европа уже потеряла Грузию. "Не хочу вступать в полемику с Владимиром Зеленским. Он президент воюющей страны, следовательно, с каким бы заявлением он ни выступал, не считаю нужным на это реагировать", - сказал Кобахидзе журналистам.
в мире, грузия, европа, владимир зеленский, ираклий кобахидзе, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Грузия, Европа, Владимир Зеленский, Ираклий Кобахидзе, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Премьер Грузии отказался отвечать на критику Зеленского

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не считает нужным реагировать на критику Владимира Зеленского.
Ранее Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, обвинил грузинские власти в ограничении прав человека и заявил, что Европа уже потеряла Грузию.
"Не хочу вступать в полемику с Владимиром Зеленским. Он президент воюющей страны, следовательно, с каким бы заявлением он ни выступал, не считаю нужным на это реагировать", - сказал Кобахидзе журналистам.
Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
В Грузии посоветовали Зеленскому промыть рот после его речи на ГА ООН
В миреГрузияЕвропаВладимир ЗеленскийИраклий КобахидзеГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
