https://ria.ru/20250925/gruziya-2044246066.html
Премьер Грузии отказался отвечать на критику Зеленского
Премьер Грузии отказался отвечать на критику Зеленского - РИА Новости, 25.09.2025
Премьер Грузии отказался отвечать на критику Зеленского
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не считает нужным реагировать на критику Владимира Зеленского. РИА Новости, 25.09.2025
2025-09-25T11:44:00+03:00
2025-09-25T11:44:00+03:00
2025-09-25T11:44:00+03:00
в мире
грузия
европа
владимир зеленский
ираклий кобахидзе
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467886_0:0:2616:1472_1920x0_80_0_0_edd07d0a0e442e5bfde2d71216345373.png
ТБИЛИСИ, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не считает нужным реагировать на критику Владимира Зеленского. Ранее Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, обвинил грузинские власти в ограничении прав человека и заявил, что Европа уже потеряла Грузию. "Не хочу вступать в полемику с Владимиром Зеленским. Он президент воюющей страны, следовательно, с каким бы заявлением он ни выступал, не считаю нужным на это реагировать", - сказал Кобахидзе журналистам.
https://ria.ru/20250925/zelenskiy-2044181353.html
грузия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932467886_189:0:2573:1788_1920x0_80_0_0_3636c763108b0f2acbc4c5eb7f4e5c2f.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, европа, владимир зеленский, ираклий кобахидзе, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Грузия, Европа, Владимир Зеленский, Ираклий Кобахидзе, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Премьер Грузии отказался отвечать на критику Зеленского
Премьер Кобахидзе не счел нужным реагировать на слова Зеленского о Грузии