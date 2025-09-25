https://ria.ru/20250925/grossi-2044436739.html

Глава МАГАТЭ оценил круглый стол Путина по атомной энергетике

ВЕНА, 25 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси позитивно оценил круглый стол по теме атомной энергетики, созванный президентом России Владимиром Путиным на полях "Мировой атомной недели" в Москве. "Важный круглый стол, созванный президентом Владимиром Путиным, по вопросам атомной энергетики, ее текущего роста и возможностей. Благодарен за возможность подчеркнуть, что МАГАТЭ будет продолжать и наращивать свою техническую поддержку, содействуя и обеспечивая странам продвижение ядерных проектов в мирных, безопасных и надежных условиях", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х. В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Вместе с Гросси, зарубежными лидерами, также прибывшими на форум, и представителями отрасли из ряда стран Путин посетил музей "Атом", где для гостей провел экскурсию глава "Росатома" Алексей Лихачев. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.

