Глава МАГАТЭ оценил круглый стол Путина по атомной энергетике
Глава МАГАТЭ оценил круглый стол Путина по атомной энергетике - РИА Новости, 25.09.2025
Глава МАГАТЭ оценил круглый стол Путина по атомной энергетике
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси позитивно оценил круглый стол по теме атомной энергетики, созванный президентом России Владимиром Путиным на полях "Мировой атомной...
2025-09-25T21:34:00+03:00
2025-09-25T21:34:00+03:00
2025-09-25T21:34:00+03:00
ВЕНА, 25 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси позитивно оценил круглый стол по теме атомной энергетики, созванный президентом России Владимиром Путиным на полях "Мировой атомной недели" в Москве. "Важный круглый стол, созванный президентом Владимиром Путиным, по вопросам атомной энергетики, ее текущего роста и возможностей. Благодарен за возможность подчеркнуть, что МАГАТЭ будет продолжать и наращивать свою техническую поддержку, содействуя и обеспечивая странам продвижение ядерных проектов в мирных, безопасных и надежных условиях", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х. В четверг Путин приехал на Глобальный атомный форум, который проходит на ВДНХ в Москве. Вместе с Гросси, зарубежными лидерами, также прибывшими на форум, и представителями отрасли из ряда стран Путин посетил музей "Атом", где для гостей провел экскурсию глава "Росатома" Алексей Лихачев. Международный форум World Atomic Week ("Мировая атомная неделя"), посвященный атомной и смежным с ней отраслям и приуроченный к 80-летию российской атомной отрасли, проходит с 25 по 28 сентября.
Глава МАГАТЭ оценил круглый стол Путина по атомной энергетике
